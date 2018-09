Ronaldo knuser resten av Serie A-stjernene

Cristiano Ronaldo tjener mer enn tre ganger så mye som nestemann på lønningstoppen i Serie A.

Hvert år slipper den italienske sportsavisen Gazzetta dello Sport oversikten over hvor mye spillerne i Serie A tjener.

Denne sesongen har det kommet et nytt innslag på lista, som overgår det italienerne noen gang har sett, hva lønn angår; Cristiano Ronaldo.

Sportslig har ikke portugiseren fått noen drømmestart i Italia, og står så langt med tre målløse kamper. Likevel kan han le hele veien til banken, med en årlig utbetaling på 31 millioner euro.

Nummer to på listen er AC Milan-spissen Gonzalo Higuain med sine 9,5 millioner euro.

Cristiano Ronaldos lagkamerater Paulo Dybala, Miralem Pjanic og Douglas Costa følger på de neste plassene med henholdsvis 7, 6,5 og 6 millioner euro i årslønn.

AC Milans keepertalent Gianluigi Donnarumma sikret seg en fantatisk avtale ved god hjelp av agent Mino Raiola forrige sommer. 19-åringen innkasserer 6 millioner euro årlig.

Ifølge Forbes var Cristiano Ronalo verdens tredje best betalte idrettsutøver i 2017, bare slått av bokser Floyd Maweather og sin argeste konkurrent Lionel Messi.

UFC-stjernen Conor McGregor tok seg inn på fjerdeplass i fjor, mye takket være boksekampen mot Floyd Mayweather i august. Paris Saint-Germain-stjernen Neymar er tredje og siste fotballspiller på topp 10-listen.

Forbes-listen inkluderer lønn, bonuser og sponsorinntekter for utøverne.

Disse spillerne tjener mest i Serie A:

Cristiano Ronaldo (Juventus) €31m

Gonzalo Higuain (AC Milan) €9,5m

Paulo Dybala (Juventus) €7m

Miralem Pjanic (Juventus) €6,5m

Douglas Costa (Juventus) €6m

Gianluigi Donnarumma (AC Milan) €6m

Leonardo Bonucci (Juventus) €5,5m

Emre Can (Juventus) €5m

Lorenzo Insigne (Napoli) €4,6m

Maruro Icardi (Inter) €4,5m

Radja Nainggolan (Inter) €4,5m

Edin Dzeko (AS Roma) €4,5m

Ivan Perisic (Inter) €4m

Sami Khedira (Juventus) €4m

Mario Mandzukic (Juventus) €4m

Giorgio Chiellini (Juventus) €4m

Blaise Matuidi (Juventus) €4m

Juan Cuadrado (Juventus) €4m

Wojciech Szczesny (Juventus) €4m

Dries Mertens (Napoli) €4m

