Ronaldo med drømmemål mot Juventus: - Perfekt!

Real Madrids superstjerne skrev seg inn i historiebøkene og skjøt klubben et langt steg mot semifinale i Champions League.

JUVENTUS - REAL MADRID 0-3:

Cristiano Ronaldo ble den store helten da Real Madrid skaffet seg et glimrende utgangspunkt før returkampen i kvartfinalen av Champions League onsdag. Superstjernen scoret to mål på bortebane.

Det første kom etter tre minutter og ga Real Madrid en drømmestart på kampen. Det andre kom etter pause og var av det svært vakre slaget.

Dani Carvajal slo et innlegg lit bak portugiseren og Ronaldo vartet opp med et brassespark og dundret ballen i nettet til 2-0 for gjestene.

- Det vakreste målet han har scoret. Du tror nesten ikke det du ser, utbrøt Viasport-kommentator Roar Stokke, og fikk støtte av sin makker, ekspert Vidar Davidsen.

- Et perfekt brassespark, mente Davidsen.

Ti kamper på rad



Ikke nok med at Ronaldo scoret denne perlen av et mål. Da han satte inn det første målet, ble han også den første i Champions League-historien til å score i ti kamper på rad i den gjeveste europacupen.

For Juventus ble det en helsvart dag og å snu dette i returkampen på Santiago Bernabeu i Madrid kan bli en meget tøff oppgave.

Rett etter 2-0-målet ble nemlig Paulo Dybala utvist, med sitt andre gule kort, og minutter senere satte Marcelo inn gjestenes tredje mål.

Det var kun spilt noen få minutter i Torino da Cristiano Ronaldo sendte gjestene i føringen og også skaffet den et viktig bortemål.

Marcelo fant Isco ute på kanten og han slo ballen mellom beina på Rodrigo Betancour og til Ronaldo inne i boksen. Portugiseren viste ingen nåde og klemte til på direkten. Ballen føk i nettet bak Gianluigi Buffon.

En drømmestart for Real Madrid og dermed måtte Juventus fram i jakten på en scoring. Italienerne skapte en del, men fant ikke nettmaskene.

Det skal blant annet keeper Keylor Navas ha sin del av æren for. Han vartet opp med en glimrende redning etter en avslutning fra Gonzalo Higuain i det 23. minutt.

Perle og rødt kort



Etter 26 minutter var det i stedet Toni Kroos og Real Madrid som var nær 2-0. Tyskeren skjøt i tverrliggeren og ut fra rundt 25 meter.

Rett før pause ropte vertene på straffespark etter at ballen var nær armen til Casemiro inne i feltet, men dommeren sa nei og vinket spillet videre.

Etter pause skulle altså vondt bli verre for hjemmelaget og etter 64 minutter vartet altså Ronaldo opp med et vanvittig brassespark.

Like etter ble Dybala sendt i dusjen. Han var oppe med en høy støvel på Carvajal og pådro seg dermed sitt andre gule kort for kvelden.

I det 72. minutt satte Real Madrid langt på vei spikeren i kista. Marcelo og Ronaldo kombinerte og brasilianeren kom alene med Buffon. Marcelo vippet ballen først over den utrustende keeperen, før han satte den i mål.

Flere mål ble det ikke og dermed har Real Madrid et glimrende utgangspunkt før returkampen på eget gress.

