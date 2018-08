Ronaldo med handsforsøk og utrolig bom i Juventus-seier

Cristiano Ronaldo forsøkte å ta i bruk ulovlige midler i håp om å få sin første ligascoring for Juventus i Serie A lørdag.

JUVENTUS - LAZIO 2-0:

Et skudd fra Federico Bernardeschi etter 26 minutter hadde retning pannebrasken til Ronaldo, men portugiseren rakk akkurat ikke fram i tide for å få hodet på den.

Fra kloss hold strakk han i stedet fram hånda, og reprisene viste at ballen fikk en ørliten retningsforandring før Lazio-keeper Thomas Strakosha reddet avslutningen til hjørnespark.

Ronaldo kom unna handsforsøket uten at dommeren fikk det med seg, men en eventuell scoring ville etter alle solemerker uansett blitt annullert takket være VAR.

Situasjonen fikk likevel flere på Twitter til å reagere:

Actually save on Bernardeschi, but Ronaldo with an acrobatic handball.