Ronaldo om voldtektsanklager: - Det er «fake news»

Cristiano Ronaldo (33) anklages for å ha begått voldtekt i Las Vegas for over ni år siden. Fredag kveld bryter superstjernen tausheten om saken.

I en direktesending på sin Instagram-konto ble fotballikonet fredag kveld spurt om hans reaksjon på «det som ble sagt i dag».

Uten å nevne voldtektsanklagene spesifikt uttalte han at det er vanlig at mennesker prøver å bruke navnet hans til å promotere seg selv.

- Det er «fake news», sa Ronaldo.

Dette er første gang Juventus-stjernen uttaler seg om de alvorlige anklagene som kom frem tidligere på dagen.

Kvinnen som står bak anklagene er den 34 år gamle Kathryn Mayorga. Hun valgte fredag å fortelle sin historie i den tyske avisen Der Spiegel.

Taushetsavtale



Ifølge kvinnen møtte de to hverandre på en klubb i Las Vegas og fotballstjernen, som nå spiller i Juventus, skal ha voldtatt henne i suite 573066 på Palms Hotel i den amerikanske gamblingbyen.

I etterkant av dette skal Mayorga ha skrevet under på en såkalt taushetsavtale mot at Ronaldo betalte henne 375.000 dollar.

Det tilsvarer rundt tre millioner norske kroner.

Ifølge Der Spiegel har kvinnen nå gått til sivilt søksmål mot Juventus-spilleren på bakgrunn av denne taushetsavtalen. Hun ønsker den opphevet.

Ronaldo har hele tiden hevdet at han hadde frivillig sex med kvinnen. Hans advokater har varslet at Ronaldo vil gå til sak mot Der Spiegel etter at de publiserte voldtektsanklagen.

