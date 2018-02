Ronaldo sikret Real Madrid første stikk i gigantduellen

Paris Saint-Germain startet kampen best, med Cristiano Ronaldo og Real Madrid snudde til seier.

REAL MADRID - PARIS SAINT-GERMAIN 3-1:

Paris Saint-Germain startet kampen best, men en straffescoring av Cristiano Ronaldo sendte Real Madrid tilbake i oppgjøret like før pause.

Samme mann sørget også for seier til hjemmelaget da han satte inn sitt andre mål for kvelden fem minutter før slutt. Marcelo økte ledelsen til 3-1 bare minutter etter Ronaldos andre scoring, og ga dermed Madrid-klubben et solid overtak før returkampen i Paris.

Se høydepunktene fra gigantduellen:

Skrek ut i smerte

Etter at de første ti minuttene av kampen hadde vært forholdsvis jevnspilte, ble det plutselig dramatisk. Dani Alves og Marcelo møttes i en duell som endte med at sistnevnte ble liggende på gresset.

Den brasilianske Real Madrid-profilen vred seg i smerte, og man kunne høre backens smerteskrik i TV-sendingen. Marcelo så ut til å hadde skadet armen, men kom seg etter hvert på beina igjen, og fortsatte kampen.

Rabiot scoret

Kampen hadde så vidt bikket halvtimen da Adrien Rabiot sendte gjestene i ledelsen. Et innlegg fra Kylian Mbappé endte foran Real Madrid-målet, uten av hjemmelaget fikk kvittet seg med ballen. I stedet fikk Neymar foten på ballen, og flikket den ut i feltet.

Der kom Adrien Rabiot stormende i et hesblesende tempo.

Keeper Keylor Navas kastet seg til siden i håp om å stoppe skuddet fra Rabiot, men franskmannen plasserte ballen sikkert midt i målet.

SCORET: Neymar og Adrien Rabiot stod bak kampens første mål.

Slo tilbake

Like før pause var det hjemmelagets tur til å slå tilbake.

Giovani Lo Celso sendte Real Madrids Toni Kroos i bakken inne i PSGs sekstenmeterfelt. Dommer Gianlucca Rocchi så aldri ut til å være i tvil, og pekte kontant mot straffemerket.

Der var Cristiano Ronaldo iskald, og banket inn utligningen for spanjolene.

Snudde kampen



I de første minuttene etter pausen, var det gjestene fra Paris som skapte de største målsjansene.

Både Mbappé og Rabiot hadde gode muligheter til å sende PSG tilbake i ledelsen, men lykkes ikke med sine avslutninger.

Likevel var det Cristiano Ronaldo go Real Madrid som skulle juble for scoring. Drøye fem minutter før slutt slo Marco Asensio et innlegg inn fra hjemmelagets venstreside. Ballen spratt litt rundt foran PSG-målet, og traff til slutt Ronaldo. Ballen spratt videre inn i mål til vill jubel for hjemmelagets supportere.

Det hadde tydeligvis en forløsende effekt, for like etter Ronaldos mål, var det Marcelos tur. Nok en gang var Asensio involvert da han og lagkameratene herjet med PSG-forsvaret. Innlegget fra Asensio endte hos Marcelo, som banket ballen i mål.

Returoppgjøret spilles i Paris 6. mars.

