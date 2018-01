West Bromwich-angriper Salomón Rondón var oppløst i tårer etter at han ved et uhell påførte Evertons James McCarthy et stygt beinbrudd.

Kampen endte 1-1, men kampen ble overskygget av McCarthys stygge skade etter 58 minutter.

West Bromwichs Salomón Rondón kom seg til avslutningsposisjon like før timen var spilt, men Evertons McCarthy kom inn i tolvte time og fikk tuppet ballen unna.

Det oppfattet ikke Rondón raskt nok, og istedenfor å treffe ballen sparket han inn i leggen til McCarthy.

Evertons midtbanespiller gikk rett i bakken, og både Rondón og Everton-spillerne i nærheten signaliserte umiddelbart til benken.

McCarthy ble båret av banen på båre med dobbelt brudd i leggen, mens Rondón sto igjen oppløst i tårer.

Han måtte trøstes av både lagkamerater og manager Alan Pardew før han kunne fortsatte kampen, men også etter at sluttsignalet lød var spissen fra Venezuela tydelig berørt.

