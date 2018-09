Ronny Deila: - Håper ikke Lillestrøm rykker ned

Med ni kamper igjen å spille står Lillestrøm for alvor plantet midt i nedrykksstriden. Nå får de støtte fra uventet hold.

ÅRÅSEN (Nettavisen): «Obos-ligaen, her kommer Fugla» sang Klanen for full hals etter 1-0-seieren i derbyet på Åråsen søndag kveld.

Men der supporterne ønsket hatlaget fra Romerike god tur ned i førstedivisjon, får de ikke støtte fra offisielt Vålerenga-hold.

- Jeg håper ikke Lillestrøm rykker ned, sier Vålerenga-trener Deila til Nettavisen.

Han har akkurat snakket varmt om det han fikk oppleve på Åråsen, og en fullsatt og intim stadion sørget for en kamp norsk fotball ikke har for mange av i løpet av en sesong.

- Disse oppgjørene trenger vi, men du må være god nok. Lillestrøm gjorde det tøft for oss på Åråsen, og de kommer til å ta flere poeng fremover. Men det gjør kanskje Start og Stabæk også, og et Godset-lag som trenger flere poeng. Det blir fight helt inn, dette her, sier Vålerenga-treneren.

Gest mot Kanarifansen

Vålerenga-profil Amin Nouri, som fyrte opp både Frode Kippe og LSK-fansen under søndagens kamp (se tweet under), støtter Deila.

På spørsmål om han er enig med sjefen i at han håper LSK berger plassen, svarer Nouri slik:

- Ja. Jeg vil gjerne beholde de kampene her. Vi har ikke mange av disse kampene i Eliteserien, så vi må ta vare på dem. Så lenge vi holder dem bak oss på tabellen, er det ett fett, sier Nouri til Nettavisen.

Han er ikke redd for at Klanen skal riste på hodet av utsagnene fra ham og Deila. Lillestrøm er som kjent ikke et veldig populært lag på Valle.

- Klanen har fått seks av seks poeng av dem i år, så de er nok fornøyde med å beholde LSK i Eliteserien, flirer han.

Amin til kanarifeltet etter matchen. Legende!! pic.twitter.com/7yGjGzC0jN — sylvester (@revysolso) September 3, 2018

Deila har i hvert fall gjort sitt for at LSK kan rykke ned for første gang siden de rykket opp i 1975. Begge oppgjørene i 2018 har gått i VIFs favør.

- Jeg hater å tape lokaloppgjør, jeg tapte én gang mot Rangers, det var grusomt, og så tapte jeg mot Lillestrøm her i fjor. Det er vel de to jeg har tapt i hele mitt liv. Det betyr ekstra å vinne de kampene her, sier Deila.

- Blir en knallhard høst

I LSK-leiren er stemningen dyster etter søndagens tap. Kaptein Frode Kippe er vel vitende om at det nå blir en høst preget av nerver og nedrykksdrama.

- Det er tøft, det har vært viktige kamper for oss hver helg, og det fortsetter det med nå. Vi er nede i sumpa og må vinne kamper, og det blir en knallhard høst. Det gjør det, innrømmer Kippe.

Han synes LSK har hevet spillet sitt i det siste, selv om det bare er blitt én seier siden Jørgen Lennartsson overtok skuta etter Arne Erlandsen.

- Jeg er ganske komfortabel med det laget vi har, vi har mange kvaliteter og et solid lag som jeg mener skal greie å berge plassen. Sånn sett er jeg positiv, sier 40-åringen.

Nå venter landslagspause for de to lagene. Neste Lillestrøm-kamp spilles borte mot nedrykkstruede Start 16. september, men Vålerenga møter Rosenborg på hjemmebane samme dag.

