Rooney med stjernetreff i DC United-seier

Wayne Rooneys tiende scoring i MLS var av det vakre slaget. Med en suser fra 30 meter sikret han 1-0-seier for DC United over Toronto FC.

17 minutter var spilt av onsdagens kamp i Washington da den engelske veteranen tok oppstilling for frispark fra langt hold.

Rooney klemte til og hamret ballen opp i det høyre hjørnet. Toronto-keeper Alexander Bono var sjanseløs.

Scoringen var Rooneys tiende på 18 kamper for DC United. Ifølge klubben er det 13. sesong på rad at den tidligere Manchester United-stjernen scorer tosifret antall mål.

Seieren var viktig for DC United, som kjemper om å nå sluttspillet i MLS. Laget ligger godt an på 6.-plass i avdeling øst når to kamper gjenstår av grunnserien. Fire poeng skiller ned til Montreal Impact på sjuendeplassen, som ikke gir sluttspill.

Regjerende mester Toronto er allerede ute av kampen om å få delta i årets sluttspill.

Seattle Sounders sikret for øvrig plass i sluttspillet fra avdeling vest med 2-1-seier over Orlando City onsdag. Victor Rodriguez og Handwalla Bwana scoret målene for Sounders.

