Rosenborg avgjorde på overtid mot Start - klare for cupfinalen

Alexander Søderlund avgjorde semifinalen mot Start.

RBK - START 2-1:

Rosenborg er klare for cupfinalen mot Strømsgodset etter å ha slått Start 2-1 på Lerkendal torsdag kveld.

Trønderne var riktignok i trøbbel etter at Niklas Sandberg sendte gjestene opp i ledelsen i førsteomgang, men RBK kom sterkere tilbake etter hvilen.

Først utlignet Nicklas Bendtner ti minutter etter hvilen, før Søderlund ble matchvinner da han scoret sekunder før slutt.

Rosenborg vant til slutt fortjent uten å overbevise nevneverdig. Etter kampen avslører Rosenborg-trener Rini Coolen at han hisset seg opp over hjemmelagets svake prestasjon før pause.

- Ser man på kampen så var ikke førsteomgangen akseptabel for et Rosenborg-nivå. Vi lå under 0-1, så jeg var veldig forbannet. Det gir mening. Men guttene slo tilbake. I andreomgangen så man i hvert fall hva de er kapable til å gjøre og hva de kan skape. Så når alt kommer til alt så fortjente de å vinne, men jeg var veldig skuffet over førsteomgangen, sier Coolen til NRK.

Det ga han også utrykk for overfor spillerne i pausen.

Han er imidlertid glad for at supporterne nå kan glede seg over å få se laget spille finale på Ullevaal mot strømsgodset.

- Våre supportere fortjener det, sier RBK-treneren.

FORBANNET: Rini Coolen likte ikke det han så av egne spillere før pause.

Rekdal: - Fryktelig surt

For Starts del endte kvelden som lenge så lovende ut i stedet i tårer for flere av spillerne. Laget fra Sørlandet har aldri vært i en cupfinale og torsdagens tap ble klubbens syvende semifinaletap i historien.

Start-trener Kjetil Rekdal synes naturligvis at det var leit å se trønderne stikke av med seieren på overtid.

- Det er klart det er surt, det er fryktelig surt, men det er selvforskyldt. Vi gjør en liten blunder der som det blir mål ut av, sier Rekdal til NRK etter kampen.

Rekdal er likevel nokså fornøyd med måten laget hans spilte mot favorittene fra Trondheim.

- Det er lite som skiller. Vi har en enorm sjanse med Kasper (Skaanes) i andreomgangen og sånne må man sette. Rosenborg har en på innsiden av stolpen som de kunne scoret på og de har ballen en del, men vi har ganske god kontroll. Veldig sterk prestasjon av Start, forteller Rekdal.

MATCHVINNER: Alexander Søderlund ble den store helten for Rosenborg.

Start overrasket trønderne

Det var oppsiktsvekkende få hjemmefans som hadde valgt å ta turen til Lerkendal torsdag kveld, men de som tok turen ble trolig ikke veldig imponert over Rosenborg i de første 45 minuttene.

For det var Start som virket å ville mest før pause i en omgang hvor det tok lang tid mellom sjansene.

Etter 24 minutter hadde Start trolig god grunn til å føle seg snytt for straffe da Tore Reginiussen løp ned Eirik Wichne, men dommeren vinket spille videre.

- Der mener jeg Start er snytt for et straffespark. Veldig klønete av Reginiussen, kommenterte NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Få minutter senere skapte Rosenborg kampens første ordentlig store sjanse da Jonathan Levi kom til en god avslutning, men skuddet gikk like til side for mål.

I stedet var det Start som skulle gå opp i ledelsen da Wichne slo inn fra høyrekanten og fant en umarkert Niklas Sandberg som stanget inn 1-0 for gjestene.

START-JUBEL: Niklas Sandberg jubler for sin 0-1-scoring mot Rosenborg.

Start forsvarte seg bra mot slutten av omgangen og ledet fortsatt 1-0 da dommeren blåste av til pause.

Rosenborg slo tilbake

Etter en skuffende førsteomgang var det et langt mer bestemt Rosenborg-lag som møtte opp til andreomgang. Trønderne la umiddelbart press på Rekdals menn som i en periode fikk mer enn nok med å forsvare seg.

Ti minutter ut i andreomgangen klarte imidlertid ikke Start lenger å stoppe RBK da Pål André Helland fant Bendtner på bakerste stolpe. Dansken hadde løpt seg fri og hadde ingen problemer med å sette inn utligningen for Rosenborg.

Det voldsomme presset fra hjemmelaget avtok noe etter 1-1-scoringen, men Rosenborg virket å ha bedre kontroll etter hvilen.

SCORET: Nicklas Bendtner satte inn 1-1 for Rosenborg.

Start var riktignok farlig frempå da Kasper Skaanes kom til en avslutning inne i boksen etter cirka 70 minutter, men RBK slapp med skrekken.

Syv minutter senere var Rosenborg svært nær med å ta ledelsen da ballen endte opp hos Vegar Eggen Hedenstad som ladet skuddfoten fra cirka 20 meter. Rosenborg-backen traff godt, men dessverre for trønderne gikk ballen i stolpen.

Lagkamerat Søderlund hadde imidlertid marginene med seg da han spilte seg fri og satte inn 2-1 to minutter på overtid.

Nå venter Strømsgodset i cupfinalen på Ullevaal.

