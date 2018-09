RBK-trener Coolen om matchvinneren: - Han gjør magiske ting

Rosenborg-trener Rini Coolen hyller matchvinner Issam Jebali.

VÅLERENGA - ROSENBORG 2-3:

INTILITY ARENA (Nettavisen): Rosenborg gjestet hovedstaden med ett mål for øye, tre poeng og serieledelse. Der møtte de formsterkt hjemmelag med tre strake seire, men som også manglet to nøkkelspillere i Jonatan Tollås Nation og Daniel Fredheim Holm.

Vålerenga hadde ikke slått Rosenborg i serien siden 2011 og har generelt slitt med å vinne mot topplagene de siste årene, før årets sesong.

Kampen på Intility Arena ble en svært underholdende affære hvor Rosenborg avgjorde på overtid. Begge lag vise seg fra en svært god side foran et nær fullsatt stadion.

Fem minutter på overtid falt avgjørelsen. På et sent hjørnespark lurte Rosenborgs sommersignering Issam Jebali på bakre stolpe og banket inn en svært viktig scoring for trønderne.

FIKK KJØRT SEG: Mohammed Abu var mottaker av flere tøffe taklinger søndag. Her blir han taklet av Anders Konradsen.

Han sørget for tre poeng og at Rosenborg beholdt den lille luken på to

poeng ned til Brann.

- Jeg gjør jobben min

Tunisiske Issam Jebali har hat t en begivenhetsrik periode etter sommervinduet. I forrige uke fikk han sin første landskamp da Tunisia møtte Swaziland. Søndag kveld avgjorde han kampen til Rosenborgs fordel, med sitt fjerde målpoeng på like mange

kamper, siden overgangen fra Elfsborg.

Han syntes Vålerenga ga god motstand og

var glad for enda et målpoeng for serielederen.

- Det var en tøff kamp. Vålerenga gjorde det vanskelig for oss og skapte mange

gode sjanser. De presset oss veldig i første omgang, men de ble kanskje litt slitne i andre omgang. Jeg vet at de hadde høyre forventninger til meg før jeg

kom så jeg er glad for at jeg gjør jobben min og leverer mål og assist, sier

Issam Jebali etter kampen.

- Uavgjort hadde vært rettferdig.

Rosenborg-trener Rini Coolen var svært fornøyd med utfallet av en jevn kamp. Han mente begge lag kunne vunnet og at det ikke hadde vært urettferdig med poengdeling.

- Vi visste at det ville bli en tøff kamp. Det var en veldig åpen kamp mellom to lag som ønsket å angripe og som begge lag kunne vunnet. Uavgjort hadde kanskje vært et mer rettferdig resultat. Begge lag hadde store sjanser og til slutt avgjorde Issam Jebali for oss med en fantastisk scoring, sier Rini Coolen etter kampen.

- Jebali var ikke like synlig i dagens kamp som han har vært så langt?

- Det var ikke hans beste kamp, men vi vet at han gjør magiske ting med

ballen, så derfor beholdt vi han på banen, sier Coolen.



- Alt var ikke fantastisk, men det var sikkert en underholdende kamp å se på, og når vi i tillegg vant på den måten vi gjorde, så gir det oss en fantastisk følelse, sier Coolen etter kampen.

- Dødballene avgjorde

Tross hjemmetap gjorde Vålerenga en ny, god kamp og skapte mange sjanser mot Rosenborg. Med Jonatan Tollås Nation og Daniel Fredheim Holm suspenderte, manglet laget to viktige duellspillere på dødball. Mot var det dødballene som ble avgjørende da samtlige tre scoringer kom i forbindelse med hjørnespark.

Trener Ronny Deila var skuffet, men samtidig stolt av laget sitt etter kampen.

- Jeg er skuffa og har det litt vondt, men er samtidig stolt. Vi fikk testa oss

ordentlig mot et uthvilt Rosenborg-lag. De hadde åpenbart forberedt seg godt, men vi stod godt imot og mer enn det. Vi visste at vi var svekket på

dødballsituasjoner med Jonatan Tollås Nation og Daniel Fredheim Holm ute og det ble avgjørende i dag, sier Ronny Deila til Nettavisen etter kampen.

Vålerenga gikk ut i hundre og det kunne fort stått 1-0 før ti minutter var spilt.

Hjemmelagets Chidera Ejuke testet skuddfoten allerede før minuttet var spilt. Han fikk avansere helt upresset. Skuddet fra 18 meter ble slått over mål av Rosenborg-keeper André Hansen. Minutter senere var Vålerengas Erik Israelsson frempå, men skuddforsøket gikk noen meter på utsiden av mål.

Etter seks minutter var hjemmelaget nære en ny stor mulighet. Magnus Lekven slo en flott gjennombruddspasning til Sam Johnson, som var på løp, men forsvaret fikk klarert før hurtigtoget fikk foten på ballen, alene mot keeper.

Etter at kvarteret var spilt kom Rosenborg mer inn i kampen. Issam Jebali slo en flott stikker til Alexander Søderlund innenfor sekstenmeteren, men assistentdommeren hadde vinket for offside.

Publikum fikk servert en sjanserik og velspilt førsteomgang på Oslo øst.

Etter halvspilt omgang fikk begge lag hver sin store sjanse. Først var det Vålerengas Bård Finne som stjal ballen fra Even Hovland, skar inn og skjøt knallhardt i stolpen og ut.

Deretter var det Rosenborg Jonatan Levi som sendte av gårde en kule som

Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey måtte avverge til hjørnespark.

NEST SIST PÅ 2-1-MÅLET: Vegar Eggen Hedenstad.

- En bra og viktig scoring

Kampens første scoring kom etter 35 minutter. Vålerenga kontret etter et

Rosenborg-hjørnespark. Chidera Ejuke, tok med seg ballen på løp, og spilte fri lagkamerat Sam Johnson i fullt firsprang på venstresiden.

Johnson sendte ballen i mål via keeper André Hansen og stolpen.

- Et veldig bra og viktig scoring, sa 25-åringen om sin åttende scoring, til

Eurosport i pausen.

Vålerenga-Klanen feiret og sang «Rosenborg er ræva» , uten at hjemmelaget så ut til å la seg krenke av det. Ni minutter etter 1-0-scoringen var det nemlig klart for utligningen.

Et godt Rosenborg-hjørnespark ble bokset ut av keeper Larsen

Kwarasey. På sekstenmeteren stod Rosenborgs Jonatan Levi og fyrte av en volley som gikk inn via en forsvarer. En god omgang av svensken som sørget for 1-1 til pause.

- Det var mentalt viktig for oss å få den scoringen rett før pause, sa Jonatan Levi til Eurosport i pausen, før han forsvant inn i garderoben.

Det var tydelig at begge lag hadde bestemt seg for å underholde. Andre omgang startet som første omgang sluttet, med en rekke målsjanser og godt angrepsspill fra begge lag.

- En helt jævlig følelse



Bare fire minutter var spilt av andre omgang før Rosenborg tok ledelsen. En godt slått corner fra kaptein Mike Jensen ble headet kontant i mål av Vålerengas egen Enar Jääger.

Midtstopperen var maksimalt uheldig og pådro seg, i tillegg, en skade

minutter senere, som gjorde at han måtte forlate banen.

Hjemmelaget fortsatte å skape muligheter fremover og fikk lønn for strevet etter en times spill.

Et godt skudd fra Chidera Ejuke ble reddet av André Hansen. På returen

tok Amin Nour fart og banket inn Vålerengas utligning og sitt tredje målpoeng på fire kamper.

Høyrebacken klarte ikke glede seg veldig over scoringen sin etter kampen.

- Det er en helt jævlig følelse å tape på denne måten. Vi gjorde en god kamp, selv om vi slapp inn tre mål på dødball. Jeg synes ikke de skapte så mye, men de er jo et godt lag og har marginene med seg, sier Amin Nouri til Nettavisen etter kampen.

UTLIGNET: Amin Nouri jubler etter å ha utlignet til 2-2 mot Rosenborg.

Vålerenga-Klanen feiret og på banen fikk Vålerenga blod på tann. Chidera Ejuke kjørte karusell med Rosenborg-forsvare og sendte av gårde en lekker avslutning med innsiden av foten. Ballen gikk i en forsvarer og hårfint utenfor.

Omgangen fortsatte med flere gode muligheter til begge lag. En god Bård Finne var nære ved å sende hjemmelaget i ledelsen etter 70 minutter. Han ble spilt fri innenfor sekstenmeteren og avsluttet fra spiss vinkel.

Keeper André Hansen reddet, uten store problemer.

Fem minutter på overtid fikk Rosenborg hjørnespark. På bakre stolpe ventet Issam Jebali og banket Rosenborg i ledelsen.

Minuttet senere blåste dommeren i fløyta og Rosenborg sikret seg tre viktige poeng i et uhyre jevnt oppgjør mot Vålerenga.

Skadetrøbbel for Vålerenga

Vålerengas nye midtbanemotor Mohamed Abu måtte forlate banen med skade etter 74 minutters spill.

Vålerenga-treneren antok, etter kampen, at skaden var mindre

alvorlig og håpet på en snarlig retur for midtbanemotoren.

- Det er snakk om et overtråkk, så jeg håper det går bra, men det kan jo ta en liten stund, sier Deila til Nettavisen etter kampen.

Vålerenga har fått mye skryt for angrepsspillet siden sommerferien. Spesielt midtbanen har fremstått langt sterkere etter at Mohamed Abu

kom på lån. I tospann med kaptein Daniel Fredheim Holm har de gitt en trygghet til laget som Deilas menn har savnet.

Med Fredheim Holm ute med karantene, var det knyttet forventninger til hvordan Magnus Lekven ville fremstå i hans rolle, etter et lengre skadeavbrekk.

Lekven klarte seg godt på midtbanen, men ble etter hvert

flyttet ned som midtstopper, da Jääger måtte ut med skade.

Da også Abu måtte forlate banen mistet Vålerenga noe av sin balanse og rytme og Rosenborg tok mer over.

Innbytter Yann-Erik de Lanlay burde ha sendt bortelaget i

ledelsen fem minutter før slutt.

Birger Meling slo et godt innlegg på bakre stolpe, hvor de Lanlay umarkert kunne heade Rosenborg i ledelsen, men ballen gikk i stolpen og ble klarert. På overtid kunne Samuel Fridjonsson gitt hjemmelaget

seieren på et godt frisparkforsøk, men keeper André Hansen viste, nok en gang, hvorfor han er en av Norges beste keepere og reddet i full strekk.

Fotballfest på Oslo øst

Det var duket for fotballfest på et nær fullsatt Intility Arena. Et feststemt

hjemmepublikum og lydhøre trøndere sørget for en strålende ramme på det, som ble en spennende og velspilt kamp.

Vålerenga stod for den første scoringen, etter 35

minutter, ved spissen Sam Johnson, på pasning fra Chidera Ejuke. Ni minutter senere utlignet svenske Jonatan Levi for trønderne, med en strålende volleyscoring fra 18 meter. Kun minutter var spilt av andre omgang da trønderne tok ledelsen på hjørnespark, da Vålerengas Enar Jääger sendte ballen i eget nett.

Begge lag bød opp til angrepsdans og etter en times spill, kom Vålerengas utligning ved Amin Nouri.

Kampen bølget frem og tilbake og fem minutter på overtid sendte Issam Jebali trønderne opp i skyene med sin volleyscoring.

