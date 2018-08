Rosenborg beseiret Ranheim

I hele vår har RBK slitt med å være byens beste. Etter å ha satt byrivalene på topp, ser de plutselig ut som Norges beste lag.

RANHEIM - ROSENBORG 1-3

TRONDHEIM (Nettavisen): Det har vært nyopprykkede Ranheim som har vært byens kjæledegger så langt i 2018. De har slått nedenfra, spilt artigere fotball og gjort det med ti trøndere på banen.

RBK har vært kjedelige og stort sett vunnet kjedelige kamper uten å imponere.

På Ranheim, i det første trondheimsbyderbyet i Eliteserien utenfor Lerkendal siden 1956 (Ranheim-Kvik), var Rosenborg tilbake. Rini Coolen, som tok over for sparkede Kåre Ingebrigtsen for tre uker siden, tok sin første seier etter en solid 3-1-seier på andre siden av byen.

Drømmescoring

Ikke bare vant de, ikke bare scoret de tre mål. De skapte sjanser i fleng og kaptein Mike Jensen var banens gigant. Den utskjelte kapteinen hamret inn 0-1, stakk fingrene i ørene og skapte sjanser i fleng i minuttene som fulgte.

Og etter at Anders Trondsen dundret inn 0-2, stillestående fra 30 meter, var det egentlig gjort. Erik Tønne skapte fornyet spenning med sin redusering, men Ranheim kom aldri nærmere enn da samme mann fikk en stor sjanse midtveis i andre omgang.

Rosenborg vant uansett fult fortjent og topper tabellen to dager før Brann spiller mot Start.

Hamret til

Første omgang ble en sjansebonanza uten sidestykke. Først headet Even Hovland et innlegg fra Anders Trondsen til side for mål. Så kunne Birger Meling gitt RBK ledelsen etter opprulling fra Mike Jensen og Nicklas Bendtner.

Så skulle Rosenborg få fortjent uttelling etter å ha spilt Ranheim ultra-lave i ti minutter. Ranheim yppet seg og ble straffet på en overgang. Kampens gigant Mike Jensen hentet ballen lavt i banen og satte igang Bendtner, som igjen fant Alexander Søderlund ute til venstre.

Lysluggen fra Rogaland fikk god tid til å sikte og fant Jensen på 16 meter. Dansken hamret til med bredsiden og ga RBK ledelsen, før han feiret med å stikke begge fingrene i ørene.

Om det er kritikken Jensen prøver å stenge ute, er det neppe noen som kommer til å snakke etter akkurat denne kampen. Jensen var en konstant uromoment og burde hatt flere. Kapteinen hadde energien, han var drivkraften, regissøren og ble stoppet av både tverrligger og Even Barli.

Konger i egen by

Men der Jensen var in-effektiv, var Anders Trondsen effektiv. Halvveis i første omgang sto han for kampens c-moment da han stillestående fra 31 meter banket til.

Ingen skjønte helt hvorfor, men to sekunder senere gikk ballen inn via tverrligger. Rosenborg til himmels og Kjernen ba Ranheim-fansen synge flere sanger.

Nicklas Bendtner og Alexander Søderlund hadde hver sin gode sjanse i tillegg. Etter en vår der den plagsomme naboen har fått mest ros, var Rosenborg konger av egen by igjen.

Men - så kombinerte Erik Tønne og Mads Reginiussen, mens Michael Karlsen løpte frem rom nok til at Tønne kunne stikke bak RBKs backrekke. Enkelt blåste venstrekanten inn 1-2 og nytt liv i kampen.

Første seriemål

Andre omgang startet adskillig roligere. Rosenborg var ikke like ivrige på å presse Ranheim lave og skuddene som kom, skremte ikke de rundt 3000 tilskuerne på stadion.

Det gjorde derimot Øyvind Storflor da han fikk ballen på bakre stolpe etter 65 minutter. Eirik Valla Dønnem slo en aldeles nydelig crosser og Storflor skulle vært enda kaldere i hodet da André Hansen kom rusende ut. RBK-keeperen var smellgod og stoppet forsøket til den rutinerte Ranheim-kanten.

Sju minutter senere gir Daniel Kvande sin lagkamerat Tønne en strålende mulighet til å bli tomålsscorer. Stopperen løftet ballen over hele ranheimsfjæra og i bakrom. Der sprintet Tønne alene med Hansen, som akkurat fikk snappet ballen foran kantspilleren.

Og da Ranheim aldri grep muligheten, gjorde RBK i stedet 1-3 kvarteret før slutt. Aleksander Foosnæs felte Jonathan Levi, som prikket sitt eget frispark i tverrliggeren. På returen skled Marius Lundemo enkelt inn sitt første seriemål for klubben.

