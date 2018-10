Rosenborg ble rundspilt av RB Leipzig: - Pinlig

Klasseforskjell på Rosenborg og RB Leipzig i Europa League-oppgjøret på Lerkendal.

ROSENBORG - RB LEIPZIG 1-3:

Rosenborg fikk store problemer mot et reservepreget tysk storlag i torsdagens oppgjør i Trondheim og skal ut ifra spillet trolig være fornøyd med at det «bare» ble 1-3 tap mot RB Leipzig.

For nivåforskjellen på de to lagene skulle bli svært så synlig i det sure været på Lerkendal.

Gjestene kjørte over Rosenborg som ikke hang med hverken offensivt eller defensivt og TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen var nådeløs i sin analyse av det han så på gressmatta foran seg.

- De ser ut som smågutter mot store menn. Da er det rett og slett umulig å få med seg poeng fra disse kampene. Fryktelig svakt forsvarsspill på 0-1 og like ille på 0-2, kommenterte Mathisen da gjestene doblet ledelsen på Lerkendal.

Mathisen fortsatte å slakte hjemmelaget da Matheus Cunha satte inn 3-0 for Leipzig en time ut i oppgjøret.

- Det var pinlig i førsteomgang fra Rosenborgs side. Nå blir det mer og mer pinlig. Jeg sitter på en måte og føler at vi ser første eller andre runde i cupen hvor et veldig godt lag møter et veldig mye svakere lag. Rosenborg har ikke vært i nærheten på noen som helst måte, forteller Mathisen.

Han legger riktignok til at nivåforskjellen er som ventet.

- Det er sånn at Rosenborg henter spillere fra en helt annen hylle en for eksempel de europeiske lagene de møter i Europa League. Det at Rosenborg kom seg inn i et gruppespill var det maksimale av det man kunne forvente, forklarer TV 2-eksperten.

Coolen: - Vi hadde problemer



Heller ikke Rosenborg-trener Rini Coolen legger skjul på at det var stor forskjell på lagene torsdag kveld.

- Man kunne definitivt se denne kvelden at det var forskjell på nivået mot de vi spilte mot og en annen spillestil. Vi hadde problemer med det. Vi hadde ingen sjanser mot dem i dag, sier Coolen til TV 2 etter kampen.

Han forteller at mangelen av enkelte spillere ikke gjorde oppgaven noe enklere for dem.

- Dessverre må vi takle dette. Vi vet også grunnene til at det er sånn. Guttene gjør maks av det de klarer. Vi har også noen problemer i spesifikke posisjoner og det vet vi. Hvis vi hadde alle tilgjengelig så ville vi hatt større sjanser, forklarer RBK-treneren.

Hang ikke med



Med få unntak dominerte gjestene fra Tyskland fullstendig i 90 minutter på Lerkendal.

Allerede etter 12 minutter ble Alex Gersbach rundlurt av Jean-Kévin Augustin som satte inn 1-0 til RB Leipzig.

Gjestene fortsatte å skape sjanser utover omgangen mot et Rosenborg-lag som hadde nok med å forsvare seg, men til tross for gjestenes dominans stod det bare 1-0 til pause.

RB Leipzig skapte imidlertid mer trøbbel for RBK utover andreomgangen og etter 53 minutter banket Ibrahima Konate inn 2-0 på en corner for gjestene.

- Det er veldig tafatt og svakt forsvarsspill. Det er ikke én Rosenborg-spiller som er i nærheten av å vinne den duellen, sa Mathisen om scoringen.

Cirka fem minutter senere la nevnte Cunha på til 3-0 og det så etter hvert ut til at det kunne bli virkelig stygt for trønderne.

Men Rosenborg hevet seg noe mot slutten av kampen og etter 79 minutter la Jonathan Levi inn fra høyresiden og fant Issam Jebali som satte inn reduseringen for hjemmelaget.

Rosenborg prøvde seg med en liten sluttspurt, men lykkes ikke å score flere ganger. Kampen endte dermed komfortabelt 3-1 til gjestene fra Tyskland.

I den andre kampen i Europa Leagues gruppe B tok RB Salzburg en overbevisende 3-1-seier over skotske Celtic:

