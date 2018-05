Rosenborg feide LSK av banen

Trønderne har fått mange 16.mai-fester ødelagt de siste 15 årene. Da var supporterne klar i beskjeden før kampstart mot Lillestrøm.

ROSENBORG - LILLESTRØM 3-0:

LERKENDAL (Nettavisen): Mens LSK-fansen kom til Lerkendal med lave forventninger og lave skuldre etter to strake seiere, kunne ikke beskjeden fra Rosenborg-fansen vært klarere før kampstart:

Angrip! sto det på mosaikken som ble holdt opp på den største tribuneseksjonen på stadion.

Og Rosenborg leverte. Da kampen var over sto det 3-0 på måltavla etter scoringer av Nicklas Bendtner, Pål André Helland og Alexander Søderlund.

Til tross for stabile resultater, har ikke supporterne vært fornøyd med angrepsspillet. Og Rosenborg skal underholde. Særlig på fotballens festdag. Heller ikke 16. mai-festen, som begynte i nettopp Trondheim i 1981, har vært en fest for kravstore trøndere de siste årene. Siden 2004 har like mange kamper endt med tap, som med seier: Seks seiere, to uavgjort og seks tap.

Kanskje var det derfor de offensive RBK-hodene tillot Thomas Lehne Olsen å komme alene med keeper etter bare seks runder. Et fullsatt Lerkendal skrek forgjeves på offside, mens Moelven-gutten fikk en nydelig flikk fra Gary Martin. Dessverre for gjestene fikk nok angrepsspilleren for god tid og høyrefoten hans banket ballen på feil side av RBK-målet.

Bendtners første 16. mai-mål

Lillestrøm skapte noen småfarligheter, men da Rosenborg først fikk sjansen, var hjemmelaget nådeløs. Yann-Erik de Lanlay rundlurte Mats Haakenstad og spilte fri Birger Meling. Døråpneren ga Meling muligheten til å legge inn til Nicklas Bendtner. Der gjorde dansken ingen feil og scoret sitt første 16. mai-mål på andre forsøk.

Det kunne vært to også, men Anders Trondsen klarte ikke å klemme ballen mellom stengene etter godt forarbeid av Mike Jensen og Bendtner.

Dermed levde kampen også etter hvilen, men også andre omgang startet med at Lehne Olsen ikke klarte å straffe Rosenborg. Med et godt forarbeid fintet han bort både Tore Reginiussen og Vegar Hedenstad før han brant til. Dessverre for LSK var ikke skuddet like godt som fintene.

Pavlova og pølsekø

Da LSK ikke klarte å utlikne, var trønderne dødelig effektiv i andre enden. Riktig nok brant de selv også en god mulighet da innbytter Jonathan Levi ble spilt fri på venstresiden etter 56 minutter. Trondsen forlenget et oppspill og svensken hadde en alle tiders mulighet til å doble ledelsen, men skuddet forsvant forbi bakre stolpe.

Etter 61 minutter fikk derimot Rosenborg-fansen juble igjen - og nok en gang var venstreback Meling arktitekt. Med en flott crosser gav han Pål André Helland muligheten til å utfordre Simen Rafn og Marius Amundsen. Mens LSK-forsvarerne sto i kø til pølseboden dagen før 17. mai, begynte Helland å lage krem til pavlovaen. Med en utsøkt dragning skar hemnværingen seg inn i boksen og dunket inn 2-0 mellom beina på Marko Maric. En skikkelig kremscoring bare 16. mai-verdig.

Trøndelags festkveld

Lillestrøm hadde fremdeles sjansen til å spise seg inn igjen i kampen og 18 minutter før full tid sto det siste toget på perrongen. Erling Knudtzon driblet seg flott gjennom RBKs venstreside og fikk avslutte fra kloss hold. Returen havnet hos innbytter Simen Kind Mikalsen som fikk sitt skudd blokkert. Heller ikke Lehne Olsen kom seg forbi køa på veg til toget og snublet foran André Hansen.

Toget gikk. Uten Lillestrøm.

Et kvarter før slutt vinket innbytter Alexander Søderlund fra sin vindusplass på vogn tre. Etter å ha fått en pasning fra Trondsen fikk angriperen gå og gå, før han prøvde skuddfoten fra 20 meter. Lysluggens skudd fant veien ned i motsatt hjørne og 21.045 tilskuere kunne juble for 3-0-seier for Rosenborg.

