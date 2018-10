Rosenborg fikk juling i Salzburg: - Enorm klasseforskjell

Rosenborg fikk en real fotballeksjon da de gjestet FC Salzburg torsdag kveld.

FC SALZBURG - ROSENBORG 3-0:

Rosenborg kom til bortekamp i Salzburg etter et massivt mannefall i sist Eliteserie-kamp, mot Lillestrøm, som følge av en herjende magesjau.

I Europa League-oppgjøret torsdag kveld hadde de fleste kommet seg på bena igjen, men en sykemeldt Tore Reginiussen måtte før kampstart melde pass.

Ellers valgte de regjerende seriemesterne å spare spillere som Birger Meling og Pål André Helland, med søndagens livsviktige kamp mot tabelltoer Brann i mente.

Det skulle vise seg å bli kostbart mot et suverent Salzburg, som i fjor spilte semifinale i samme turnering mot Olympique Marseille.

- Uendelig mye bedre

Med en liten ti-minutters periode i 1. omgang var nemlig det Red Bull-eide laget fra Salzburg overlegne i alle spillets faser.

Trønderne kunne takke en opplagt André Hansen for at det kun sto 1-0 til pause, men etter sidebytte lot hjemmelaget alle sine hester løpe løpsk.

Etter at Hannes Wolf hadde rundlurt Besam Serbecic på 2-0-målet trakk TV 2-kommentator Jesper Mathisen fram sabelen.

- Det er ordentlig slapt forsvarsspill. Han bør jo vite at Wolf kun kan gå på innsiden for å fyre med venstrefoten, sa fotballeksperten.

KRITISK: Fotballekspert og kommentator, Jesper Mathisen, var svært skeptisk til RBKs forestillingi Salzburg.

Serbecic hadde også vært direkte fraværende i markeringen på 1-0-målet, men etter at Salzburg la på til 3-0 var det ikke bare serberen som fikk ungjelde.

- De har ikke skapt målsjanser, ikke vært i nærheten på noe som helst vis. Salzburg har vært uendelig mye bedre. Det er selvfølgelig alarmerende for Rosenborg og norsk fotball, sa Mathiesen og fikk samtykke fra sidekommentator Marius Skjelbæk.

- Klasseforskjellen er ikke bare stor, den er enorm for øyeblikket, sa han på stillingen 2-0.

Det fikk Mathisen til å sette kampen i et større perspektiv.

- Om Rini Coolen er Rosenborg-trener også i 2019 er det noe som er fullstendig galt, sa han.

Coolen selv innrømmet at de møtte nok en motstander i Europa League med et vesentlig høyere nivå.

– Det er veldig klart at det er stor nivåforskjell på lagene. Slik er virkeligheten, og det er noe vi dessverre må akseptere. Vi ønsker å komme opp på dette nivået, men da må vi ta noen steg, sa han til TV 2 etter kampen.

Nederlenderen ble spurt hvordan spillersituasjonen var før Brann-kampen, og RBK-treneren var håpefull før toppkampen.

- Etter hvert i kampen skjønte vi at vi måtte la noen spillere hvile, men vi håper at de fleste blir klare til Brann, fortalte han.

Tøff start

Etter tretten minutter viste Salzburg seg ordentlig fram for første gang, da Stefan Lainter fant Wolf inne foran mål. Unggutten smalt til på direkten, men det knallharde skuddet gikk et stykke over kassa.

Like etterpå prøvde Zlatko Junuzovic seg på et frispark, men André Hansen var flott nede og reddet forsøket.

Deretter meldte trønderne seg mer på i kampen i en liten periode, med flere besøk inn på østerrikernes banehalvdel, men det manglet på sluttproduktet i den siste tredelen.

TILSKUER: RBK-trener Rini Coolen var, som nærmest de fleste Rosenborg-spillerne, torsdag kveld kun en tilskuer til 3-0-tapet.

Dermed tok Salzburg sakte men sikkert over igjen, og etter snaue 35 minutter fant vertene veien til nettmaskene.

Ballen ble vridd over til høyresiden, og denne gangen skulle Lainers presise innleggsfot gi uttelling. Det påfølgende legget traff en totalt umarkert Munas Dabbur som enkelt kunne heade ned i nærmeste krok.

Hjemmelaget skulle fortsette å pese på med sjanser, og like før pause var tidligere Lillestrøm- og Molde-spiss Fredrik Gulbrandsen svært nære etter å ha møtt et innlegg inne på ti meter i RBK-boksen. Hansen vartet derimot opp med nok en strålende manøver, som han har gjort gang på gang de siste sesongene.

Salzburg-show

Etter hvilen skulle gjestene fra Trondheim virkelig få smake på konsekvensene av feil mot topp europeisk nivå.

Først vartet Wolf opp med noen ovrestegsfinter som satte Serbecic helt ut av spill, og midtbanespilleren banket kula gjennom bena på en utspilt Hansen etter å ha lagt ballen over på venstrefoten.

Deretter skulle Even Hovland lage et klomsete straffespark, etter å ha gått alt for tøft i ryggen på Amadou Haidara, og fra straffemerket var Dabbur sikkerheten selv.

Hovedstadslaget fra Østerriket forsatte domineringen mot et RBK-lag som etter hvert tok ut både Nicklas Bendtner, Yann-Erik de Lanlay og Mike Jensen utover i omgangen.

Flere mål ble det riktig nok ikke, men det sto ikke på sjansene; Salzburg kunne nemlig vunnet med en mye større margin.

Dermed virker veien videre i årets Europa League nærmest umulig for et Rosenborg-lag som nå har mye viktigere å tenke på. Førstkommende søndag venter nemlig Brann til en real seriefinale.

I den andre kampen i gruppe B tok RB Leipzig en kontrollert 2-0-seier over Celtic.

