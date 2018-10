Rosenborg fikk kjempetrøbbel mot Sandefjord: - Helt krise

Rosenborg slet mot bunnlaget i Eliteserien.

ROSENBORG - SANDEFJORD 1-1:

Trønderne var store favoritter da Sandefjord gjestet Lerkendal søndag kveld, men serielederen fikk overraskende store problemer og måtte nøye seg med uavgjort og ett poeng.

Gjestene tok en overraskende ledelse ved spanske Rufo mot slutten av førsteomgangen, før Alexander Søderlund med sin utligning etter pause sørget for 1-1 og poengdeling.

– Det er klart at vi ikke er fornøyd med dette resultatet her. Spesielt så lenge vi var så dominerende og så gode. Vi er overlegne og har mange muligheter, men klarer ikke utnytte dem, sier Søderlund til Eurosport etter kampen.

- Helt krise



Tidligere Rosenborg-spiss Steffen Iversen var lite imponert med RBK da Sandefjord scoret i førsteomgang.

- Det her er helt krise for Rosenborg. De skulle komme tilbake etter å ha blitt rundspilt av Molde og Leipzig de siste kampene. De blir ikke rundspilt av Sandefjord, men de klarer ikke komme til de skikkelig store sjansene, sa fotballekspert, Iversen i TV 2s studio.

Rosenborg så ut til å rykke fra i gullkampen, men søndagens uavgjort tenner på nytt et håp for Brann på andreplass. Laget fra Bergen møter Lillestrøm klokken 20.00 og vil kun være to poeng bak Rosenborg hvis de vinner det oppgjøret.

UTLIGNET: Alexander Søderlund scoret på straffe på keeper Eirik Holmen Johansen.

Rosenborg skapte mest

Hjemmelaget skapte flest sjanser mot Sandefjord, men var svært lite effektive mot gjestene fra Vestfold.

Matthías Vilhjálmsson hadde blant annet to store muligheter før pause, men avslutningene til islendingen var ikke gode nok.

Og mens Rosenborg sløste med deres sjanser, var Sandefjord langt mer effektive. Det beviste Rufo da han plukket opp ballen inne i boksen og banket inn 1-0 etter 37 minutter.

Rosenborg la press på de blåkledde etter hvilen og 68 minutter ut i kampen fikk hjemmelaget straffespark etter at Søderlund gikk i bakken inne i feltet etter en duell med Vallés.

Fra ellevemeteren var Søderlund sikker og han kunne dermed glede seg over 1-1.

Trønderne forsøkte å legge press på Sandefjord mot slutten av kampen, men gjestene var flinke til å holde på ballen og de store sjansene uteble for RBK som dermed måtte nøye seg med poengdeling.

