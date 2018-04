Rosenborg fortsetter å klatre på tabellen etter seier mot Start

Fotballekspert kritisk til Starts forsvarsspill mot Rosenborg.

ROSENBORG - START 2-0:

Rosenborg tok søndag kveld tre nye poeng i Eliteserien etter at de vant fortjent mot Start på Lerkendal.

Start forsvarte seg tappert i de første 45 minuttene, men i begynnelsen av andreomgangen stanget RBK-stopper Tore Reginiussen trønderne opp i ledelsen på en corner.

På overtid sørget Anders Konradsen for at Rosenborg til slutt vant 2-0 da han banket ballen i krysset på overtid.

SCORET: Anders Konradsen satte inn 2-0 for Rosenborg på overtid.

Kritisk Mathisen



Det var lite å si på at det var trønderne som stakk av med seieren, men tidligere Start-stopper og nå fotballekspert for TV 2, Jesper Mathisen, reagerer likevel på måten sørlendingene slapp inn 1-0-målet.

I TV 2s FotballXtra-studio slaktet Mathisen regelrett forsvarsspillet til sin tidligere klubb.

- Det er totalt sjanseløst. Her er det ingen som tar en skikkelig duell med Tore Reginiussen, uttalte Mathisen.

- Det er fryktelig forsvarsspill av Start på defensiv dødball, forklarte Mathisen som mener han har sett lignende tendenser av Start i tidligere kamper.

EKSPERT: Tidligere Start-stopper Jesper Mathisen er i dag fotballekspert for TV 2.

At Start har mye å jobbe med er det liten tvil om. Etter de fem første kampene av årets Eliteserie ligger sørlendingene på sisteplass i ligaen med kun tre poeng.

Ingebrigtsen: - Unødvendig



For Rosenborgs del ser det langt lysere ut. Søndagens seier gjør at trønderne klatrer på tabellen og ligger nå kun to poeng bak serieleder Brann. Riktignok med én kamp mer spilt.

Likevel føler nok mange at trønderne fortsatt har en del å gå på. For til tross for at de dominerte i det fine vårværet på Lerkendal slet de med å drepe kampen.

Det erkjenner også trener Kåre Ingebrigtsen.

- En bra keeper holdt Start inni kampen. Derfor tok det lang tid før vi scoret. Det var en kamp vi kunne avgjort til pause, men det gjorde vi ikke og vi ble litt feige etter å ha tatt ledelsen. Vi inviterte Start inn i kampen. Det var unødvendig, sier Ingebrigtsen til TV 2.

Målscorer Regniussen følte seg imidlertid aldri stresset.

- Jeg føler vi har kontroll og skaper sjanser regelmesssig. Men det er viktig å fulllføre og gjøre jobben ordentlig. Selv om vi leder, må vi jakte på scoring nummer to. Alt i alt er det en OK dag på jobben. Vi holder nullen og vinner 2-0, sier Reginussen til TV 2.

Traff stolpen flere ganger



Trønderne skapte flere gode muligheter mot Start, men slet lenge med å få uttelling.

Etter bare tolv minutter var hjemmelaget uheldige da Yann-Erik de Lanley forsøkte å flikke ballen i mål etter en innlegg fra Alexander Søderlund, men avslutningen gikk i stolpen.

Rosenborg presset gjestene gjennom store deler av omgangen, og like før pause var de nær scoring da Søderlund og Nicklas Bendtner kombinerte fint, før sistnevnte banket til. Denne gangen var det Start-keeper Jonas Deumeland som fikk hindret scoring da han fikk slått ballen via stolpen og ut.

BOM: Nicklas Bendtner reagerer etter at han bommet på målsjanse mot slutten av første omgang i eliteseriekampen i fotball mellom Rosenborg og Start på Lerkendal Stadion.

Men i starten av andreomgangen glapp det altså for gjestene da Reginiussen fikk stange inn 1-0 på corner.

Mot slutten av kampen presset Start på for utligning, men det ville seg ikke for laget fra Sørlandet. I stedet økte Rosenborg ledelsen på overtid da Konradsen satte inn 2-0 på overtid.

