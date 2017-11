Rosenborg kvitter seg med Jevtovic

Milan Jevtovic får ikke fortsette i Rosenborg etter årets sesong, skriver Adresseavisen.

Den serbiske vingen har denne sesongen vært utlånt til den norske seriemesteren fra tyrkiske Antalyaspor. Han har scoret ni mål i Eliteserien og håpet på å få fortsette i klubben.

Slik blir det ikke, ifølge spilleren selv.

- Statusen min er at jeg avslutter sesongen her, og så blir jeg ikke værende. Det er 100 prosent sikkert at jeg ikke blir her, sier Jevtovic til Adressa.

Rosenborg har ikke bekreftet at Jevtovic forsvinner etter sesongen. Sportslig leder Stig Inge Bjørnebye ville ikke kommentere saken da NTB snakket med ham onsdag.

Kantspilleren har spilt 18 kamper fra start denne sesongen, men har måttet tåle mindre spilletid etter kjøpet av Samuel Adegbenro.

Jevtovic ble kjøpt av Antalyaspor sommeren 2016. Før det spilte han i Bodø/Glimt på utlån fra østerrikske LASK Linz.

(©NTB)

Mest sett siste uken