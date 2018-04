Rosenborg lå under to ganger mot 4.-divisjonslag

Halte i land avansementet i cupen etter thriller mot Trygg/Lade.

Spørsmålet ble stilt på Twitter, og ingen visste svaret helt nøyaktig: Når var det egentlig Rosenborg sist lå under i en 1. runde-kamp i cupen?

Kampen mot Stjørdals-Blink i 1988 ble foreslått, der Rosenborg lå under 1-0 men til slutt vant 2-1, men litt research viser at det skjedde i cupens 3. runde det året.

Men uansett når det skjedde sist, ble statistikken slettet - ikke bare én gang, men to - mot 4. divisjonslaget Trygg/Lade på torsdag.

- Årets kanonkule!

For etter omtrent 20 minutter fikk vertene et frispark i skuddposisjon mot et B-preget Rosenborg-lag på Obos Kunstgressbane. Midtstopper Mikal Haugen Bjørnstad tok sats, og det farlige skuddet endte opp i en retur som Nichlas Midtsand banket i mål bak Rosenborg-keeper Arild Østbø.

Seks minutter senere utlignet Rafik Zekhnini for de mer meritterte gjestene, etter at Jonathan Levi hadde slått ballen inn foran mål, men Trygg/Lade - med trener Steffen Iversen dresskledd på sidelinjen - hadde flere kalddusjer på lager for de regjerende seriemesterne.

For like før pause fikk hjemmelaget corner. Hjørnesparket ble klarert, men på returen banket Stian Berre løs fra 20 meter og dunket kula fullstendig utagbart oppe i høyre kryss.

- For en scoring! Oj, oj, oj, oj, oj! utbrøt en sjokkert NRK-kommentator Johannes Børstad.

- Har du sett for en scoring!? Stian Berre med årets kanonkule på Lade sin hjemmebane!

Ledet ved pause

Dermed kunne Trygg/Lade gå til pause med 2-1-ledelse, og antakelig var det en bekymret Kåre Ingebrigtsen som måtte ta en alvorsprat med sine gutter før andre omgang.

Det var i hvert fall et mer tent Rosenborg-lag som tok kontroll over kampen etter hvilen, og mindre enn to minutter gikk før utligningen var et faktum.

Innbytter Birger Meling slo et frispark inn i feltet, og ved bakerste stolpe headet Marius Lundemo inn utligningen. Det var viktig for vertene, som kunne risikert en del nervøsitet og frustrasjon dersom målet ikke hadde kommet så raskt etter pause.

Søderlund med rask scoring

Kåre Ingebrigtsen hadde satt inn Alexander Søderlund sammen med Birger Meling ved pause, og fem minutter etter 2-2-målet presenterte også den andre innbytteren seg. Rafik Zekhnini slo inn, og i feltet fikk Alexander Søderlund gå opp uhindret og heade inn 3-2-scoringen.

Nå fortsatte Rosenborg å kontrollere kampen, og selv med kun ettmålsledelse ble det etter hvert viktigere å spare noen bein.

Rafik Zekhnini var en av de mest positive RBK-spillerne, men 20-åringen på lån fra Fiorentina måtte ta telling et par ganger i andre omgang, og ble erstattet av Emil Konradsen Ceide et knapt kvarter før slutt.

Bodø/Glimt videre

I siste spilleminutt ble kampen helt punktert, da vertenes Mikal Haugen Bjørnstad var uheldig og satte ballen i eget nett etter en corner. Dermed tok Rosenborg seg videre med en ikke alt for overbevisende 4-2-seier over 4.-divisjonslaget.

I de andre kampene i cupen på torsdag tok Bodø/Glimt seg greit videre til 2. runde etter 4-1-seieren over 3.-divisjonslaget Melbo, mens KFUM Oslo slo byrivalene Lokomotiv Oslo 3-0 på Marienlyst kunstgress.

