Rosenborg nærmer seg seriegull, men ekspert reagerer på Meling-situasjon

Rosenborg tok et stort steg mot et nytt seriegull etter seier over Odd på Lerkendal.

RBK - ODD 3-1:

Mye skal til for at trønderne ikke blir årets seriemester etter at de vant 3-1 mot gjestene fra Skien søndag kveld.

Hjemmelagets Pål André Helland var spesielt imponerende da han scoret to av Rosenborgs tre mål.

- Det er artig å spille fotball når kroppen fungerer og man får vist litt hva som bor i oss, sier Helland til Eurosport etter kampen.

Helland som har slitt mye med skader, synes det var godt å få vist seg frem mot Odd.

- Det er deilig å ta det ut i kamp igjen. Når laget trenger det og det begynner å stå om gull, da synes jeg det er aller artigst å spille kamp, forteller RBK-profilen.

Med tre poeng nye poeng blir Rosenborg seriemestere allerede søndag kveld dersom Brann taper hjemme mot Strømsgodset. Det oppgjøret starter klokken 20.00.

Reagerer på Meling-situasjon

Men selv om trønderne til slutt vant komfortabelt var det noen som mente at Rosenborg burde ha fått en langt tøffere dag på jobben.

36 minutter ut i oppgjøret på stillingen 0-0 dukket det opp en kontroversiell situasjon der Birger Meling brukte ulovlige midler for å stoppe Tobias Lauritsen som var på vei alene med keeper i forbindelse med en Odd-kontring.

Meling traff Odd-spilleren rett i skrittet med knottene først, samtidig som han hindret en åpenbar Odd-sjanse, men dommeren nøyde seg med å gi RBK-profilen gult kort.

BURDE VÆRT UTVIST? Denne situasjonen med Birger Meling under oppgjøret mellom Rosenborg og Odd skapte reaksjoner.

Eurosport-ekspert Bernt Hulsker var imidlertid helt klar på at Meling burde ha vært utvist.

- Det der er jo rødt kort? sa Hulsker spørrende da han så situasjonen for første gang, men da han så reprisen av situasjonen var han sikker i sin sak:

- Det er ingen tvil, det er rødt kort. Det er direkte stygt, kommenterte Hulsker i Eurosport sitt studio.

Tidligere landslagskeeper Thomas Myhre var uenig med kollegaen i studio og mente dommeren gjorde et riktig valg da han ga venstrebacken gult kort.

- Han knotter meg rett i...



Lauritsen som fikk merke knottene til Meling er usikker på om dommeren gjorde rett.

- Jeg traff først ball og så knotter han meg rett i...Ja, der du vet, sa Lauritsen til Eurosport i pausen.

- Er det greit med gult kort?

- Jeg får ikke med meg så mye, men det er knotter rett i...Det er ganske høyt, jeg vet ikke, forteller Odd-spilleren.

Scoret få minutter senere

Før den nevnte situasjonen hadde begge lag skapt gode muligheter til å ta ledelsen, men det var trønderne som scoret det første målet kun minutter etter at Meling kanskje skulle ha vært utvist.

Scoringen kom etter at Nicklas Bendtner la inn fra venstresiden og Odd-forsvaret feilberegnet ballen. Det gjorde at Helland fikk banket ballen i mål.

1-0 var også stillingen da dommeren blåste av til pause.

Etter hvilen var det hjemmelaget som startet best og etter ti minutter økte Mike Jensen ledelsen til 2-0 etter flott veggspill med Alexander Søderlund.

Ti minutter senere skapte imidlertid gjestene ny spenning i kampen da Espen Ruud reduserte med en scoring som kom på et hjørnespark tatt av Birk Risa. Søderlund fikk akkurat ikke hodet sitt på ballen inne i boksen og dermed fikk Ruud heade inn 1-2 for Odd.

Men håpet til Odd ble raskt knust da målscorer Ruud slo en stygg pasning mot lagkamerat Hagen. Helland snappet opp ballen og stormet mot mål før han plasserte inn 3-1 for Rosenborg.

Flere mål ble det ikke på Lerkendal søndag kveld og Rosenborg tok dermed en komfortabel seier.

