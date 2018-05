Rosenborg slet seg videre i cupen

Stabæk ute, mens Odd måtte ut i straffesparkkonkurranse.

Med Molde og Sandefjord allerede ute av cupen, skulle 12 av de 14 gjenværende eliteserielagene ut i aksjon i cupens tredje runde på onsdag.

Og denne kvelden røk enda et eliteserielag ut av cupen. Stabæk ble nemlig flere numre for små for Mjøndalen, og må reise hjem fra Nedre Eiker med 0-2 i bagasjen.

To begivenhetsrike minutter rett etter pause beseglet Stabæks cupskjebne. Først avsluttet Andreas Hellum en god Mjøndalen-kontring til 1-0. Da var omgangen fire minutter gammel. To minutter deretter rundet Jibril Bojang to Stabæk-forsvarere på strålende vis og hamret ballen høyt i mål til 2-0.

- Vi var bunnsolide defensivt og mye bedre offensivt enn hva vi har vært i det siste, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen til NTB etter avansementet.

Odd videre på straffer

Samtidig måtte både Tromsø og Odd ut i ekstraomganger mot henholdsvis Alta og Notodden. Mushaga Bakenga avgjorde i ekstraomgangene for Tromsø, mens Odd må ut i straffesparkkonkurranse mot Notodden med 1-1 etter 120 spilte minutter.

Men selv om det kostet slapp Dag-Eilev Fagermos gutter med skrekken. Odd-keeper for kvelden, Viljar Myhra, reddet to av Notoddens straffer, og dermed gikk telemarkingene videre med 3-1 - etter at Notoddens fjerde straffe endte utenfor mål.

VIDERE ETTER STRAFFER: Dag-Eilev Fagermo og Odd måtte slite for å ta seg videre mot Notodden i cupens tredje runde.

Brattvåg imponerte igjen

Den aller største cupbomben i sist runde sto andredivisjonslaget Brattvåg for, da de vant 1-0 over Molde etter ekstraomganger. I tredje runde var det Rosenborg som ventet på motsatt banehalvdel, og nok en gang vartet laget fra Sunnmøre opp med en imponerende forestilling.

Allerede etter ett minutt kunne Emil Dahle gi Brattvåg ledelsen, men hans skudd gikk i tverrligger og ned på streken i stedet for i mål.

Stillingen holdt seg 0-0 til pause, men i det 64. spilleminuttet måtte vertene gi tapt.

Da spilte Mike Jensen fram Alexander Søderlund, som avsluttet på direkten og dunket ballen i mål. Rosenborg scoret ikke flere ganger, men Søderlunds scoring var altså nok til å sende trønderne videre til fjerde runde.

Odd til ekstraomganger

I Telemark fikk Notodden en drømmestart mot høytflyvende Odd, og tok ledelsen allerede etter halvannet minutt ved Pipo Ferreira. Like før pause utlignet Stefan Mladenovic for Fagermos lag, men skiensklubben klarte ikke å få den etterlengtede scoringen i andre omgang, og må dermed ut i ekstraomganger.

De endte målløse, og straffesparkkonkurranse måtte til for å skille lagene. Der gikk altså Odd seirende ut av duellen med 3-1.

Tromsø på sin side ble holdt til 0-0 etter 90 minutter mot Alta, og måtte i likhet med Odd spille ekstraomganger. Der avgjorde Mushaga Bakenga for gjestene.

LSK slet seg til seier

Det var flere topplag som måtte slite på onsdag, og det var ikke mye som tydet på at lagene i toppdivisjonen spilte mot klubber fra lavere nivåer: Ved pause i runden var det kun ett eliteserielag som ledet.

Lillestrøm hadde nemlig scoret to mål mot KFUM Oslo, og ledet betryggende 2-0 ved pause. I andre omgang reduserte «Kåffa» til 1-2, men kom ikke nærmere en cupbombe på Ekeberg, og på overtid fastsatte gjestene sluttresultatet til 3-1.

I Oslo-duellen mellom Tom Nordlies Skeid og Ronny Deilas Vålerenga var det sistnevnte som trakk det lengste strået, og gikk videre med 2-1 etter scoringer av Bård Finne og Felipe Carvalho. Johannes Godoy sto for vertenes redusering i andre omgang.

Haugesund på sin side lå under 0-1 ved pause mot førstedivisjonslaget Nest-Sotra, men Frederik Gytkjær utlignet ti minutter ut i andre omgang. På overtid slo dansken til igjen, og sikret 2-1-seier for Haugesund.

Vanvittig baklengs for Ranheim

Årets store overraskelse i Eliteserien, Ranheim, lå under 0-1 mot Levanger etter et utrolig mål av Adria Mateo Lopez. Etter 18 minutter slo spanjolen et frispark omtrent fra sidelinjen høyt inn mot mål, og den kraftige vinden i Trøndelag tok tak i kula og løftet den over keeper Even Barli og i nettet.

JUBEL: VIF-jubel etter at Vålerenga tok ledelsen 2-0 i kampen mot Skeid.

Andre omgang ble en underholdende affære, og Ranheim utlignet to ganger - begge ganger ved Michael Karlsen - før samme mann hadde den målgivende pasningen da Mads Reginiussen satte inn 3-2 for Ranheim. Sondre Sørløkk fikset deretter 4-2 for gjestene.

Brann slet seg til seier

Ligaleder Brann slet mot byrival Fyllingsdalen og gikk til pause uten å ha scoret mål, men Deyver Vegas scoring fire minutter etter hvilen gjorde at serielederne kunne senke skuldrene. Det ble også kampens eneste mål.

Også Strømsgodset hadde 0-0 til pause mot Bærum, men satte på turboknappen i andre omgang og vant til slutt 3-0.

Resultater i cupens tredje runde:

Alta - Tromsø 0-1 e.e.o.

Brattvåg - Rosenborg 0-1

Bærum - Strømsgodset 0-3

Egersund - Start 0-1

Fyllingsdalen - Brann 0-1

KFUM Oslo - Lillestrøm 1-3

Levanger - Ranheim 2-4

Mjølner - Bodø/Glimt 1-2

Mjøndalen - Stabæk 2-0

Nest-Sotra - Haugesund 1-2

Notodden - Odd 1-1 e.e.o., 2-4 etter straffer

Ull/Kisa - Kongsvinger 3-2 e.e.o.

Bryne - Sandnes Ulf 1-0

Skeid - Vålerenga 1-2

Spilles torsdag:

Ham-Kam - Sarpsborg 08

Hødd - Kristiansund

