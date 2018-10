Helland mener gullkampen mot Brann aldri burde blitt spilt: - Jeg var livredd

Gullkampen mellom Brann og Rosenborg ble spilt på en steinhard gressmatte preget av frostskader.

BRANN - ROSENBORG 1-2:

BRANN STADION (Nettavisen): På en lett frosset gressmatte på Brann Stadion festet RBK grepet om gullet etter å ha scoret begge målene med kun to minutters mellomrom allerede før 20 minutter var passert.

Seieren gjør at Rosenborg nå har gullet langt nede i lomma, men i etterkant av kampen fikk baneforholdene vel så mye oppmerksomhet som det sportslige.

Den ene siden av banen bar preg av frost på gresset, og blant andre Pål André Helland slet med å holde seg på beina i det som utviklet seg til å bli svært utfordrende spilleforhold for spillerne på den aktuelle siden.

Dommer Svein Oddvar Moen sier til Nettavisen at han aldri var i tvil om at kampen kunne gjennomføres da han inspiserte banen før kampstart.

SIKKER: Dommer Svein Oddvar Moen sier han aldri var i tvil om at kampen kunne gjennomføres .

- Nei, det var vi ikke. Min oppgave er å vurdere sikkerheten til spillerne, og den vurderte jeg som OK. At baneforholdene var dårlige er det ingen tvil om, men når man summerer til slutt, er det ingen situasjoner hvor det var noen risiko for spillerne. Det ingen skader utifra forholdene, så i ettertid var det OK og en korrekt avgjørelse å spille, forteller han.

Det vekker reaksjoner hos Helland som sier han til tider var livredd ute på gressteppet.

Han fyrer løs mot avgjørelsen om å gjennomføre kampen.

- Det er en skandale. Det er bare flaks at folk ikke ble skadet, for fra midten og ut mot den nye tribunen de bygger var det fullstendig betong. Det blir jo parodiske situasjoner hvor folk sklir som om de har skøyter på seg. Fordelen med at vi vant er at vi kan si det, hadde vi tapt hadde blitt en unnskyldning. Men nå vi vant kan vi si det, at det var en skandale at den kampen ble spilt, sier han til Nettavisen.

Vibeke Jørgensen, daglig leder i Brann, sier kuldegradene kom uventet på. Hun forteller at varmekabelen på banen må skrud på 4-5 dager i forkant for at de skal ha noe effekt.

Dermed ble de tatt på senga da det plutselig ble iskaldt natt til søndag. Hun omtaler det som uheldig at forholdene ble som de ble.

- I forrige uke var det 8-10 grader, og det er det også meldt neste uke. I går var det veldig fine forhold, men det ble for kaldt i natt sammenlignet med hva som var forventet. Vi kunne ikke gjort noe med det i går.

To raske scoringer

Det avgjørende punktet i kampen kom på mange måter rundt da de to RBK-scoringene kom i en periode der Brann slet kraftig.

Først takket Samuel Adegbenro for tilliten fra start ved å pirke inn 1-0 etter 14 minutter, mens RBK-toget fortsatte å rulle etter lederscoringen.

2-0-scoringen til Mike Jensen etter 16 minutter drepte på mange måter spenningen i kampen.

- Her rystes Brann Stadion i Grieghallene når Rosenborg scorer to mål på to minutter, sa TV Norge-kommentator Kenneth Fredheim etter at Jensen hadde økt til 2-0.

Brann hevet seg stort etter pause og fikk 1-2-reduseringen, men Rosenborg spilte smart etter hvilen og tok med seg alle de tre poengene i Bergen.

Resultatet gjør at RBK nå har fem poengs luke på Brann når det gjenstår tre serierunder. Dermed skal det svært mye til for at Rini Coolens mannskap ikke kan løfte Eliteserie-trofeet i november.

FROST: Flere flekker i gresset på Brann Stadion var preget av frost som følge av kuldegradene i Bergen.

Brann-keeperen slet

Brann måtte nok en gang klare seg uten førstekeeper Samuel Şahin-Radlinger, og unggutten Markus Olsen Pettersen slet til tider i den første omgangen.

19-åringen viste seg på godt og vondt etter 14 minutter da han først mislyktes på en utboksning. Nicklas Bendtner forsøkte å utnytte seg av det da han avsluttet, men Pettersen fikk lagt igjen en fot og parert til corner.

Corneren fra Vegar Eggen Hedenstad fant imidlertid til slutt Adegbenro etter at Brann hadde reddet på strek, og nigerianeren, som startet sin første kamp siden mai, pirket ballen over linjen.

Gjestene fra Trondheim fortsatte å kjøre kampen etter scoringen, og kun to minutter senere tok Bendtner på seg hovmesterrollen.

Dansken fikk ballen i mellomrommet, og fant landsmann Jensen med en fantastisk stikker. Jensens avslutning var ikke den beste, men Pettersen var ikke patent da han ikke maktet å holde skuddet ute.

- Coaching i verdensklasse

Brann-trener Lars Arne Nilsen var tydelig misfornøyd med sitt lag i den første omgangen, og kastet innpå både Daouda Bama og Deyver Vega til annenomgang.

Han fikk valuta for byttene da Vega presenterte seg for publikumet ved å skape spenning i kampen med sin 1-2-redusering kun tre minutter etter sidebyttet.

- Coaching i verdensklasse av Lars Arne Nilsen, utbrøt Fredheim etter scoringen.

Vertene fremsto som et helt annet lag etter hvilen, og Bamba fikk en alle tiders mulighet til å sette inn utligningen etter 53 minutter etter at RBK hadde rotet det til på egen halvdel.

Spissen forsøkte å gå av André Hansen, men kom til slutt i ubalanse og maktet ikke å sette ballen i nettet.

Like etter måtte RBK-målscorer Adegbenro forlate med en ny skade. Spissen har en lang skadehistorikk, og måtte forlate banen med en smell i foten allerede etter 55 minutter..

Brann fikk blod på tann og forsøkte å sette RBK under press, vel vitende om at laget trengte to scoringer for å ta seg forbi trønderne på tabelltoppen.

Gjestene red imidlertid av stormen og tok med seg tre poeng som etter alle solemerker er spikeren i gullkista i Eliteserien.

Mest sett siste uken