Rosenborg snudde kampen mot Sarpsborg 08

RBK tok vare på muligheten, etter å ha blitt gitt en gavepakke av Sandefjord.

ROSENBORG - SARPSBORG 08: 3-1

LERKENDAL STADION: (Nettavisen): Rosenborg ble gitt en gyllen mulighet til å dra ifra Brann på tabellen i kampen om seriegullet søndag.

Bergenslaget fikk nemlig kun ett poeng på hjemmebane mot tabelljumbo, Sandefjord og lå dermed ett poeng bak RBK med en kamp mindre spilt. For å få en firepoengsledelse på tabelltoeren måtte trønderlaget slå Sarpsborg 08. Det ble slettes ingen lett affære.

Patrick Mortensen sendte bortelaget tidlig i ledelsen i første omgang, men serielederen kom sterkt tilbake i andre omgang. Jonathan Levi utlignet for hjemmelaget etter 66. minutter, før Alexander Søderlund sendte RBK i ledelsen ti minutter etter.

Yann Erik de Lanley fikk æren av å øke ledelsen for Rosenborg ti minutter full tid, med en nydelig avslutning i lengste hjørne fra skrått hold.

Mortensen giftig i returrommet

Det skulle ikke ta mer en tre minutter før hjemmelaget kom til sin første målsjanse. Isaam Jebali fant Birger Meling med en godt timet overlapp-pasning, som førte til at venstrebacken kom seg gjennom Sarpsborg-forsvaret fra skrått hold. Til hjemmefansens frustrasjon endte Melings skudd i nettveggen.

I det 13. spilleminutt kom Sarpsborg 08 stormende fremover i banen, hvor et innlegg fant Kristoffer Zachariassen. Midtbanespilleren sendte avgårde et skudd mot mål, som André Hansen fikk keeperlabbene på, men i returrommet ventet Patrick Mortensen. Den danske toppspissen sendte gjestene enkelt i føringen.

Tigersprang av Hansen

I andre omgang var det bortelaget som kom til den første muligheten, hvor André Hansen måtte varte opp med et tigersprang for å hindre en tomålsledelse.

Zachariassen fikk avsluttet med et godt skudd fra hjørnet av 16-meteren, men RBKs sisteskanse fikk dyttet ballen ut i returrommet. Der ventet Harmeet Singh, og fra cirka 16 meter fikk den tidligere Vålerenga-spilleren et ordentlig godt treff mot Rosenborg-målet, men denne gangen var Hansen med på notene og hentet frem sine ypperste kvaliteter og hindret et nytt bortemål.

Kremmerhus av Søderlund

Etter at timen var passert kom den etterlengtede utligningen for Rosenborg-fansen. Jonathan Levi skjærte innover banen fra høyrekanten og ladet den solide venstrefoten. Svenskens skudd gikk via en Sarpsborg-forsvarer og dermed var bortelagets keeper, Aleksandr Vasyutin, satt helt ut av spill.

Da fikk hjemmelaget blod på tann og kun ti minutter etter utligningsmålet var trønderlaget i ledelsen. Hjemmelagets toppscorer i alle turneringer, Alexander Søderlund dunket ballen opp i nærmeste kryss fra kloss hold.

31-åringen fikk ballen med ryggen mot mål, men en nydelig vending av toppspissen gav han akkurat nok rom til å fyre av. Skuddet gikk hardt og kontant i nærmeste kryss.

Yann Erik de Lanley fikk æren av å sikre seieren for Rosenborg, da han med en nydelig soloprestasjon dunket ballen i lengste hjørne fra kloss- og skrått hold.

