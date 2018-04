Rosenborg vant overlegent mot Molde

Kåre Ingebrigtsens gutter tok sesongens første seier.

ROSENBORG– MOLDE 4-0:

LERKENDAL STADION (Nettavisen): Et sprudlende Rosenborg stresset gjestene fra Molde gjennom hele kampen på Lerkendal, og tok en fortjent seier.

Rosenborgs gode press ble spesielt tydelig ved deres 2-0-scoring. Bortelagets nye venstreback, Kristoffer Haugen ble satt under hardt press og gjorde en stor feil. Haugen skulle enkelt spille hjem til egen keeper, men endte i stedet opp med å sende ballen rett i føttene på Alexander Søderlund, som enkelt satt ballen i mål.

- Det er jo en gavepakke, kommenterte TV Norges Kenneth Fredheim, før Kjetil Rekdal fulgte opp med sin dom:

- Det der er omtrent et selvmål. Det er et fryktelig feiltreff, mente den tidligere spiller- og trenerprofilen.

Etter 4-0-målet var Rekdal enda mer krass i sin kritikk av Molde-laget.

- Det er klasseforskjell. De får slakt, kommenterte han.

Molde kom aldri tilbake i kampen, og det hele endte med 4-0-seier til trønderne. Niklas Bendtner scoret kampens første og siste mål, mens Anders Konradsen scoret 3-0-målet.

Helland showet

Tre strake seiere og bare to Rosenborg-poeng gjorde Moldes serieåpning tilnærmet perfekt med sju poengs luke allerede 2.påskedag.

En uke senere er verden litt mer normal igjen, etter at de tredoble seriemesterne fra Trondheim satte skapet på plass og hamret gullutfordreren sin 4-0. Dermed er avstanden opp til Ole Gunnar Solskjærs menn nå bare på fire poeng etter like mange serierunder.

- Hvordan det er å slå selveste Molde? Det var vel de som spilte mot selveste Rosenborg, sa Pål Andre Helland til speaker foran et lattermildt Lerkendal etter kampslutt.

- Det var ordentlig svar på tiltalte, slo han fast.

Komisk gavepakke

Kristoffer Haugen sto for kampens største tabbe. Trønderne hadde tatt ledelsen 1-0 da Moldes venstreback enkelt stoppet et litt upresist gjennomspill fra Anders Konradsen i retning Pål André Helland. Haugens neste touch luktet det derimot ordentlig surt av. Haugens pasning ble en gave til Søderlund som sto mutters alene foran mål. Hvem som helst av de 16.000 tilskuerne på Lerkendal kunne scoret - Andreas Linde så den tidligere Saint-Etienne-spissen iskaldt doble RBKs ledelse.

Ti minutter tidligere hadde Rosenborg endelig fått hull på byllen. Anders Trondsen sto godt etter og hentet en andreball etter et klarert innlegg, og fant Helland ute på siden. Hemnværingen sto midt på Moldes banehalvdel, kikket opp og så Bendtner på bakre stolpe. Femtimeters-pasningen var presis og landet på hodet til dansken, som knuste Christoffer Remmer i lufta. Ballen gikk som en bue over Linde, som fikk et par fingertupper for lite på ballen.

JUBLET: Rosenborg fikk mye å juble for mot Molde.

Scoret to på tre minutter - fikk ingen godkjent

Da kunne Lerkendal eksplodere for Bendtners 20. seriemål for Rosenborg - omlag 53 uker etter hans første mål mot Odd i sin første kamp. Også da på heading etter en crosser på bakre stolpe fra Helland.

Enveiskjøringen fortsatte og både Helland og Tore Reginiussen sendte Lerkendal til himmels før pause, før dommer Kai Erik Steen ved begge anledningene ble hjemmelagets festbrems. Først var Helland i offside da han snurret rundt med en mann og banket inn det han trodde var 3-0. Så, to minutter senere, brukte Reginiussen hendene aktivt da han kriget ballen i mål.

Lerkendal-publikummet hadde derimot ingen grunn til å fortvile. Bare fem minutter etter hvilen prikket den nybakte faren Vegar Eggen Hedenstad en corner som Anders Konradsen headet inn på nærmeste stolpe. Nordlendingen kriget seg inn mellom Sarr og Remmer. Heller ikke nå var Molde-forsvaret på stasjonen.

Tre mål mot Molde

Det var de heller ikke tjue minutter før slutt da Hedenstad igjen prikket fri en medspiller. Elverumsingen fikk ballen fra en leken Helland, før Hedenstad fant Bendtner fri på 15 meter. Enkelt kunne han sette sitt andre mål med et velplassert skudd. Bendtners tredje mål i Rosenborg-Molde-klassikeren fikk Lerkendal til å eksplodere. Erkerivalen var på veg til å bli ordentlig knust.

Resten av kampen ble naturligvis bare konstatering mellom kamphanene, der høydepunktet egentlig var Søderlund og Ruben Gabrielsens fysiske disputt på sidelinjen.

Riktig nok hadde samme Søderlund en supersjanse på overtid da han klasket ballen i stolpen. Lerkendal gispet, men Rosenborg-sangen var allerede sunget og trampeklappen hadde allerede vart en god stund.

