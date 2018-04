Rosenborg vant på Aspmyra: - Langt ifra imponerende!

Rosenborg tok tre viktige poeng på Aspmyra uten å imponere.

BODØ/GLIMT - ROSENBORG 0-1:

Det var ingen stor forestilling av trønderne, men Kåre Ingebrigtsens menn kunne i det minste glede seg over tre svært viktige poeng etter å ha vunnet 1-0 mot Bodø/Glimt mandag kveld.

Alexander Søderlund scoret kampens eneste mål da han stanget inn 1-0 minuttet ut i andre omgang på en corner.

- Det er alltid deilig å score mål. I hvert fall på en dag der det går trått og vi trenger det. Det var veldig godt, sier Søderlund til Eurosport etter kampen.

RBK-spissen erkjenner at de ikke imponerte i Bodø mandag kveld, men vet ikke hva som er galt.

- Jeg har ikke peiling. Vi er passive og vi klarer ikke komme opp i de. Vi flytter ikke beina godt nok, forteller spissen.

Imponerte ikke Rekdal



Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal var heller ikke imponert over Rosenborg på Aspmyra. Han mener den regjerende seriemesteren har mye å gå på.

- Det er langt ifra imponerende det Rosenborg har vist her i dag, kommenterte Rekdal mot slutten av mandagens oppgjør.

- Det går litt i rykk og napp. Ja, det er tidlig i sesongen og de var kjempegode mot Molde, men i fire av fem kamper har det vært stillestående, dårlig tempo og lite bevegelse. Det er sjeldent man ser klassiske Rosenborg-angrep som man har sett i mange år i sesong etter sesong, forklarte den tidligere landslagsspilleren.

IKKE IMPONERT: Kjetil Rekdal og Kenneth Fredheim (th) kommenterte mandagens kamp på Aspmyra. De lot seg ikke imponere av den regjerende seriemesteren.

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen legger ikke skjul på at det ikke var noen stor fotballkamp, men mener samtidig at trønderne ofte har fått det vanskelig i Bodø.

- Vi er veldig fornøyd med å få med oss tre poeng. Sist Rosenborg vant her oppe så trente vel jeg Bodø/Glimt. Det har alltid vært tøft å komme hit. Stort sett så er det få mål i disse kampene. Det er to lag som nuller ut hverandre og det var det i dag også. Heldigvis så scorer vi på dødball og får avgjort det til vår fordel. Det er ikke noe vakker fotballmatch, men for oss var det i dag om å få med oss de tre poengene, sier Ingebrigtsen til Eurosport etter kampen.

Rosenborg har ikke hatt noen drømmestart på årets sesong, men ligger nå kun fire poeng bak serieleder Molde etter fem spilte kamper.

Ropte på straffe

Bodø/Glimt var naturligvis skuffet etter mandagens kamp og ekstra fortvilende for hjemmelaget var det at de trolig skulle hatt et straffespark på overtid av kampen da Even Hovland felte innbytter Geir André Herrem.

Fotballeksert Lars Tjærnås var blant dem som mente Rosenborg var heldige som slapp unna.

Rosenborg griseheldige som ikke får straffe mot seg. Neppe klaging på dommeren fra Kåre I i kveld. — Lars Tjærnås (@Tjaernas) 16. april 2018

Glimt-trener Kjetil Knutsen er ikke i tvil om at dommeren gjorde feil da han lot spille gå videre.

- Det er en veldig kontroversiell situasjon på slutten. Vi føler oss snytt. Nå får vi ikke gjort noe med det, men vi hadde sårt trengt å få den situasjonen i vår favør fordi det fortjente vi, sier Knutsen til Eurosport.

- Han er tydelig på høyrefoten hans i det han skal avslutte. Det er ikke diskusjon engang. Det er greit. Dommeren skal ta avgjørelsen der og da. Sånn er det, forteller Knutsen.

Tross tapet var han stolt av egne spillere.

- Jeg synes vi står frem med hår på brystet og går i krigen, sier Knutsen.

Kjedelig før hvilen

Det var mange som hadde tatt turen til Aspmyra mandag kveld, men trolig har tilskuerne sett langt mer spennende oppgjør mellom de to Eliteserie-lagene tidligere.

Både hjemmelaget og gjestene fra Trondheim slet med å skape muligheter før hvilen. Først etter nærmere 25 minutter fikk vi se noe som minnet om en målsjanse da Glimts Kristian Fardal Opseth vant ballen og spilte fri lagkamerat Vegard Leikvoll Moberg, men sistnevntes avslutning gikk rett på keeper.

Sekunder senere var det RBK som skapte problemer for hjemmelaget da Anders Trondsen ble spilt fri, men Rosenborg-stjernens avslutning gikk rett på Zoran Popovic i Glimt-målet.

Trønderne tok mer over kampen utover omgangen, men uten at de klarte å skape det helt store. Det var heller ikke gledelig for gjestene at Trondsen måtte ut med skade ti minutter før pause.

Mens de store sjansene uteble for Rosenborg, var det Bodø/Glimt som skapte omgangens største mulighet få minutter før pause. En aggressiv Opseth var våken da han snappet opp ballen fra Tore Reginiussen som forsøkte å spille tilbake til egen keeper. Glimt-angriperen spilte så ballen til Amor Layouni som gikk for skudd, men avslutningen ble blokkert. Ulrik Saltnes fikk ballen i retur, men skuddet til sistnevnte gikk over.

Ved pause stod det fortsatt 0-0 etter en sjansefattig førsteomgang.

Drømmestart på 2. omgang

Trønderne var nok fullstendig klar over at de hadde mye å gå på etter de første 45 minuttene, men det skulle ikke ta lang tid før Rosenborg-fansen skulle få noe å glede seg over etter hvilen.

Etter et lite minutt ble trønderne belønnet med et hjørnespark som Vegard Eggen Hedenstad la inn fra venstresiden. Foran mål ventet Alexander Søderlund som stanget inn 1-0 for RBK.

SCORET: Rosenborg-spillerne feirer Alexander Søderlunds scoring på Aspmyra.

Til tross for en svært lovende start på omgangen, var det likevel Bodø/Glimt som tok over spillet utover omgangen.

Ulrik Saltnes var svært nære scoring etter 76 minutter, men hadde ikke marginene med seg. 25-åringen mottok ballen foran mål, men avslutningen gikk via Reginiussen og noen centimetere til side for mål.

Glimt presset på for utligning mot slutten av kampen, men klarte aldri å finne veien til mål mandag kveld.

På overtid ropte hjemmelaget på straffe da Hovland la innbytter Herrem i bakken, men dommeren valgte å la spille gå videre. Den avgjørelsen så ut til å være feil ut ifra reprisen på TV.

Rosenborg reiser dermed hjem til Trondheim med tre viktige poeng.

