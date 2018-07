Rosenborg videre etter tre straffer og ellevilt drama

Møter Celtic i andre kvalifiseringsrunde til Champions League.

ROSENBORG - VALUR 3-1 (3-2 sammenlagt)

Rosenborg er videre til den andre kvalifiseringsrunden i Champions League etter å ha beseiret islandske Valur 3-1 hjemme på Lerkendal onsdag kveld.

Nicklas Bendtner spilte en vital rolle da han scoret på straffespark, og leverte den målgivende pasningen til Anders Trondsen som stanget trønderne videre til neste runde.

Rosenborg fikk et meget billig straffespark i den andre omgangen da ballen var innom armen på kaptein Haukur Pall Sigurdsson. Selv om han mente straffesparket var billig, så forstod Eurosport-ekspert Thomas Myhre avgjørelsen:

- Jeg skjønner at dommer lar seg lure. Det kan se ut til at hånden søker ball, selv om han holder ballen inntil kroppen. Det er en gavepakke fra dommer, sa Myhre.

Også hovedkommentator Amund Lutnæs var skeptisk til at straffesparket ble tildelt:

- Jeg er spent på hva VAR hadde sagt i den situasjonen, sa Lutnæs.

Marius Lundemo fikk et straffespark dømt mot seg etter at ballen tydelig traff ham i panna, før Rosenborg selv ble tildelt et straffespark dypt inne i overtiden.

Bendtner steg frem igjen, satte ballen i mål, og Rosenborg kan juble over avansement.

- Er det mulig!? Jeg er tom for ord, jeg har tom for ord. Jeg tror aldri jeg har kommentert en kamp som har hatt tre idømte straffer for tre handssituasjoner, hylte Lutnæs fra kommentatorplass.

Også Thomas Myhre var fra seg av begeistring:

- For en dramatikk, for en dramatikk, hylte Myhre fra kommentatorplass.

«Pengetegnet»



Selv forstod ikke Ludemo mye av straffen som ble gitt mot ham like før full tid:

- Jeg skjønte ingenting til å begynne med. Han peker på straffemerket .. og den er ikke i nærheten av å treffe meg i hånda, sa Lundemo til Eurosport etter kampen.

STRAFFE?: Marius Lundemo og RBK fikk straffe mot seg på denne situasjonen.

På andre banehalvdel venter skotske Celtic, som beseiret Alashkert fra Armenia, i sitt oppgjør.

Også Kåre Ingebrigtsen var kritisk til dommerens tildeling av straffe til Valur. Nå håper han at kveldens kamp kan sette i gang diskusjonen rundt hands.

- Vi må ha en diskusjon om hva som er hands. Hva skal vi dømme på? Man har hatt VAR i VM, og da er man også uenig om hva man skal dømme, sa Ingebrigtsen til Eurosport.

- Han er høy og mørk, Lundemo, så det skal være mulig å se at den treffer hodet hans, sa Ingebrigtsen. Han forstod også at den islandske trener Olafur Johannesson var forbanna.

Den islandske treneren viste nemlig «pengetegnet» til tribunen på den siste straffen. Ingebrigtsen var enig i at straffen var billig tildelt, og kunne forstå reaksjon til islendingen.

- Jeg skjønner det, han lever og ånder i dette. Spillerne gjør det også. Det er ikke greit at han gjør det, men han er vel ikke helt tilregenlig på dette stadiet, slik som jeg. Han er unnskyldt, sa Ingebrigtsen.

Johannesson tordnet til NTB etter kampen:

- Jeg så den ikke. Hvis det var straffe, så var det en lett berøring, sa treneren, som viste et tegn for penger på benken da laget hans fikk straffe mot seg.

- De hjelper alltid større lag. De var redde for å ikke la RBK vinne. Det er sikkert. Det var en god kamp, hvis alt var som normalt ville det vært oss i mesterligaen eller overtid, sa Johannesson.

KORRUPSJON: Da RBK fikk sin andre straffe var trener Ólafur Jóhannesson oppe med «pengetegnet» for å mistenke korrupsjon.









Islandsk mur



Valur var nære på å sette en skikkelig støtt i Rosenborg allerede etter to minutter da Olafur Karl Finsen ble spilt fri ute på venstesiden. Heldigvis får Rosenborg fikk han ikke stokket beina, og avslutningen suste utenfor.

Rosenborg kontrollerte som var av banespill i den første omgangen på Lerkendal, og etter 12 minutter var Nicklas Bendtner centimetre fra å gi RBK ledelsen.

Et lurt cornertrekk endte nemlig hos den profilerte dansken inne i boksen, og han fikk vendt opp og skutt. Forsøket smalt i tverrliggeren, og ble klarert ut til Anders Trondsen.

Den tidligere Sarpsborg-spilleren dunket til, men forsøket ble klasket unna av keeper Antton Ari Einarsson.

Ti minutter senere fikk Rosenborg på ny fart i ballen, og Mike Jensen fikk skyte inne i Valur-boksen. Igjen var Einarsson kjapt nede, og fikk slått unna.

Trondsen var hiddig på scoring i den første omgangen, og testet skuddfoten igjen like før halvtimen spilt. Denne gangen seilet forsøket utenfor Valur-målet.

Pål André Helland viste seg også frem like før pause, og banket til fra distanse. Igjen måtte Einarsson i aksjon, og fikk slått ballen unna etter Hellands langskudd.

Rosenborg beleiret den islandske boksen i store deler av de første 45 minuttene, men de slet med å bryte opp et godt organisert Valur. Det betød at Kåre Ingebrigtsens menn måtte gå til pause uten nettkjenning.

Det stod 0-0 mellom Valur og Rosenborg etter den første omgangen i Trondheim. Det resultatet ved full tid ville bety at islendingene var videre i Champions League.

Bulgarske gavepakker



Rosenborg var veldig nære ved å ta ledelsen da Jonathan Levi fikk rykket fra Valur-forsvaret og fikk lagt inn. Ballen suste forbi både Helland og Bendtner.

I det 54. minutt ble Rosenborg tildelt straffespark da kaptein Sigurdsson så ut til å ta ballen med hånda. Dommer Stefan Apostolov fra Ungarn var sikker i sin sak.

Det samme var Nicklas Bendtner fra straffemerket. Han la ballen til side fra Einarsson og sendte RBK opp i 1-0 på Lerkendal.

Rosenborg fortsatte å trykke på, men slet med å åpne opp det islandske forsvaret, og få den forløsende andrescoringen. Det skulle uansett endelig gi uttelling for Kåres menn.

Jensen spilte frem Bendtner, og den danske spissen fikk vippet ballen på bakerste stolpe der Trondsen enkelt kunne stange inn 2-0 for Rosenborg.

Levi kunne ha satt inn RBKs tredje scoring da Bendtner, på ny, fikk headet ballen ned til svensken. Dessverre for RBK suste ballen godt over det islandske målet.

I det 84. minutt ble Valur tildelt straffespark av den bulgarske dommeren etter at ballen smalt i hodet på Marius Lundemo. Den bulgarske dommeren var uansett sikker i sin sak, og gav straffesparket. Det satte Kristinn Sigurdsson i mål. og Valur så ut til å gå videre på bortemål.

RBK jaget på for den tredje scoringen, og dypt inne i overtiden skulle den bulgarske dommeren dele ut kveldens tredje straffespark. Nok en gang så avgjørelsen ut til å være billig.

Det brydde Nicklas Bendtner seg fint lite om da han steg frem, og plasserte ballen i mål. Dermed kan Rosenborg juble for videre avansement i Champions League.

