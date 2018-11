Rosenborg ydmyket av RB Salzburg i Europa League

Ekspertene lar RBK-spillerne få høre det, etter svak kamp i Europa League.

ROSENBORG - RB SALZBURG: 2-5

Rosenborg ble knust av torsdag kveld i Europa League, da Fredrik Gulbrandsen og RB Salzburg viste sin klasse på Lerkendal.

Før 45 minutter var spilt hadde bortelaget scoret fire mål. Tre nettkjenninger ble scoret av kveldens gigant, Takumi Minamino og et mål av norske Fredrik Gulbrandsen (se video av målet hans lenger ned).

I andre omgang tente Roseborg raskt et utligningsmål, etter et fint mål av Samuel Adegbenro. Det ble slukket fem minutter senere, da Even Hovland surret ballen i eget mål.

Mike Jensen satte kveldens sjuende mål på heldig vis, da Rosenborg til slutt tapte 2-5 på Lerkendal. Selv om Rosenborg kom sterkere tilbake i andre omgang, spilte det liten rolle, etter en forferdelig åpning av kampen.

Rosenborg har tapt alle sine fire kamper i Europa League denne høsten. De har med andre ord null poeng på fire kamper.

RB Salzburg står oppført med tolv poeng på fire kamper i gruppe B. Celtic og RB Leipzig har seks poeng hver.

Annonserte: - Coolen er kjedelig

Jesper Mathisen var krass mot RBK-trener, Rini Coolen, etter stortapet. Han mener Coolen ikke er den rette personen til å lede Rosenborg.

- Rini Coolen skulle inn å forbedre laget, det har han på ingen måte gjort.

- Han er en kjedelig trener og ingen sirkusdirektør. Det har vært fryktelig langt unna. Nå snakker de om at rundt 1. desember så skal en ny trener være klar, sa Mathisen under TV 2-sendingen.

- Smertefullt

André Hansen gjorde en god forestilling for hjemmelaget, på tross av at han slapp inn fem mål. Keeperen var langt nede da han snakket med TV 2 etter kampslutt.

- Det er smertefullt, rett og slett smertefullt. Jeg har ikke så mye ord egentlig. Det er null struktur og det er bare åpent overalt. Da er det umulig å stå imot, sa André Hansen til TV 2 torsdag kveld.

- Pinligste jeg har sett

Jesper Mathisen reagerte sterkt på Rosenborg-spillerne, da han kommenterte oppgjøret mellom lagene.

- Det er en ydmykelse og en rundspilling «deluxe». Jeg kan ikke huske å ha sett makan av RBK. Dette er noe av det pinligste Rosenborg har opplevde i Europa, sa Mathisen oppgitt idet Rosenborg slapp inn sitt fjerde mål.

Den tidligere Start-spilleren kritiserte særlig Rosenborgs forsvarspill og måtte gi RBK-spilleren, Even Hovland, kritikk for hvordan han håndterte situasjonen som ledet til selvmålet hans.

- Nok en gang med et veldig veldig dårlig forsvarspille på dette nivået. Helt fryktelig forsvarsspill av Even Hvoland. Det skal ikke være lov å la de spille seg gjennom slik, på dette nivået. André Hansen må være ganske frustrert, uttalte Mathisen fra kommentatorboksen.

Gulbrandsen scoret for Salzburg

Norske Fredrik Gulbrandsen var en av Salzburg-spillerne som ydmyket Rosenborg torsdag kveld.

Den tidligere Molde- og Lillestrøm-spilleren scoret 0-3-målet, da han mottok et innlegg langs bakken som han skrudde i nærmeste kryss.

Mathisen gjorde TV-seerne oppmerksomme på hvor viktig det var for Gulbrandsen å score torsdag kveld, da Mathisen vet de norske landslagstrenerne følger ekstra godt med på Eruopa League-kampen.

- Lars og Perry følger ekstra godt med i kveld og ingen vil score mer i kveld enn Fredrik Gulbrandsen, sa Mathisen like før toppspissen åpnet målkontoen.

Det pinligste jeg har sett fra Rosenborg på Lerkendal så lenge jeg kan huske. Bendtner på kant? En gave til Salzburg sine offensive backer. Hvor er samhandlingen offensivt og defensivt? Finnes ikke!



For all del: Salzburg er meget bra, men de får også fantastiske arbeidsforhold. — Jesper Mathisen (@jespermathisen) November 8, 2018

André Hansen har faktisk levert en god omgang, og bortelaget leder med fire. Spent på hva som blir sagt og gjort i den garderoben nå...



I dag skulle de gjenreise litt av stoltheten etter de tre første kampene i denne gruppa, men dette ble veldig mye verre🚨⚽️ — Jesper Mathisen (@jespermathisen) November 8, 2018

- Ikke Rosenborg verdig

Erik Thorstvedt var også svært missfornøyd med hjemmelagets prestasjoner.

- Jeg har sett Rosenborg slå Real Madrid i gamle dager. Det gjør dette vondt å se på. De må finne tilbake til seg selv snart, for dette er alt for dårlig. Dette er ikke Rosenborg verdig, sa Thorstvedt i TV 2s pausestudio.

Thorstvedt la til at Rosenborg fant frem «noe» da de kom ut i andre omgang, men mente kampen allerede var ødelagt etter de første 45 minuttene.

- Utklassing etter en halvtime

Det skulle ikke ta mer enn fem minutter før det sveitsiske bortelaget var i ledelsen. Midtbanespilleren, Takumi Minamino, fikk ballen på Rosenborgs banehalvdel og beveget seg raskt fremover. Fra cirka 15 meter skjøt han ballen sikkert ned i venstre hjørne, bak en sjanseløs André Hansen.

Et kvarter senere skulle Minamino gjøre det igjen, denne gangen på utsøkt vis. RB Salzburg-midtstopper André Ramalho fant medspilleren med en herlig langpasning i bakrommet. Japaneren svarte med en nydelig avslutning på helvolley. En avslutning lik Cristiano Ronaldos mål onsdag, da Juventus tapte mot Manchester United.

2-0-scoringen fikk TV 2s kommantator, Marius Skjælbek, til å reagere.

- De er omtrent like bevegelige som lyktestolper der ute. Dessverre å si, men det er utklassing etter en halvtime, konkluderte TV 2-kommentatoren.

Vondt ble til verre

Minamino ble hat-trick-helt for bortelaget før første omgang var over, da RBK rotet det til igjen på Lerkendal. Minamino ble spilt fri i RBK-feltet, til venstre i banen. André Hansen reddet det første skuddet på mesterlig vis, men returen gikk rett i føttene på Minamino. Dermed stod det 0-4 til pause.

- De ser ut som et småguttelag, sa Mathisen, etter det ydmykende 0-4-målet.

To mål og et selvmål

I andre omgang tente Rosenborg-spillerne et ørlite håp i hjemmefansen, da Samuel Adegbenro scoret. RBK-vingen ble spilt fri av Nicklas Bendtner spilte lagkameraten fri som sendte ballen i mål via stanga.

Etter 57 minutter ble håpet om et utrolig «comeback» slukket. Minamino ble spilte gjennom, etter et særs svakt RBK-forsvar. Like før japaneren fikk avsluttet stakk Even Hovland fram en fot og fikk avverget Minaminos skudd. Til Hovlands frustrasjon spilte det liten rolle, da han sendte ballen i eget mål.

Fire minutter etter reduserte hjemmelaget til 5-2, etter at Mike Jensen fikk et mål ut av ingenting. Bendtner sendte avgårde et svakt skudd mot RB Salzburg-målet, som traff Jensen i ryggen. Dermed smøg ballen seg i mål, etter en heldig Rosenborg-situasjon.

