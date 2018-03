Rosted kan få landslagsdebuten fredag: - Viktig å teste han og Ajer

Sigurd Rosted lever proffeventyret i Belgia og føler han har tatt flere steg som fotballspiller siden overgangen fra Elitserien.

SANDVIKA (Nettavisen): Sigurd Rosted (23) har nettopp møtt opp på pressekonferanse for Norges A-landslag og er ekstremt spent på om han kommer til å få spille i en eller begge privatlandskampene mot Australia (fredag) og Albania (mandag).

Gent-spilleren har fundert på hvem som kommer til å bli makkeren hans blant Norges midtstoppere, og tanken på å samarbeide med Kristoffer Ajer (19) har allerede streifet 23-åringen.

- Selvfølgelig kan jeg se for meg det, det blir spennende å se hva som skjer ut uka. Dette er første dagen på samling og vi har så vidt hilst, så jeg har ikke hørt noe om at vi skal spille sammen enda, sa Rosted til Nettavisen.

- Viktig å teste han

Landslagstrener Lars Lagerbäck kunne meddele under mandagens pressekonferanse at sjansene for at Rosted skal få spilletid i løpet av kommende uke er stor. Om de får spille samtidig gjenstår å se.

- Vi får se hvem vi gir spilletid, men han har kommet i en ny klubb, sånn som Alexander Sørloth og fått spilt noen kamper fra start og der han han levert positivt. Han har først og fremst sett veldig fokusert ut og nå tenker jeg det er viktig å teste ham og Ajer hvordan det går med dem. Slik blir jeg bedre kjent med dem også, og skal jeg være ærlig så har vi ikke så mange stoppere som konkurrerer med de om plassene, svarte Lars Lagerbäck Nettavisen under pressekonferansen mandag.

Tore Reginiussen og Håvard Nordtveit er også tatt ut til landskampene mot Australia og Albania. Begge midtstopperne har mange landskamper i beltespennen for Norge, men skal vi tro Lagerbäck blir det de to unge nye midtstoppertalentene som skal testes ut.

Les også: «Moi» trodde ikke det han så fra City-keeperen: - Skjønner ikke at det er fysisk mulig

Stor overgang fra «lille» Norge

Rosted mener selv han har tatt flere steg siden han forlot Sarpsborg 08 til fordel for belgiske Gent i januar. Det var tydeligvis nødvendig da han mener nivåforskjellen mellom Eliteserien og Jupiler Pro League (øverste divisjonen i Belgia) er enorm.

- Det har gått bra det, men det har vært en stor overgang fra lille Sarpsborg 08 i Norge, til store Gent i Belgia og utlandet. Jeg føler det har gått bra der og ja, jeg har merket at det er en nivåforskjell. Spillet går mye fortere og kampene er mer fysisk krevende. Dette er helt klart et stort steg opp og jeg føler jeg har gjort det bra og tatt de sjansene jeg har fått. Det er stor konkurranse i laget og man må gripe de sjansene man får og det føler jeg at jeg har gjort, sa Rosted til Nettavisen.

Les også: Lars Lagerbäck er imponert over Alexander Sørloths prestasjoner i Premier League

Drømmer om Anfield

Midtstopperen kunne også fortelle at han drømmer om større ligaer og vet mange bruker den belgiske ligaen som et springbrett til større og bedre.

- Det er jo mange som bruker belgisk fotball som et springbrett videre, for å bli solgt til Tyskland, Frankrike og England også. Det er helt klart en mulighet får å komme seg videre hvis man bare gjør det bra og får spilt masse, da er alle mulighetene der, fortalte Rosted før han tilføyde hvor han drømmer om å spille:

- Da hadde jeg nok spilt på Anfield, men det er en lang vei dit. Men det er en lang vei dit, så jeg kan ikke tenke på det. Jeg må jobbe hardt der jeg er og så får man kommet seg videre, forhåpentligvis. Men nå fokuserer jeg og håper på å få spilt min første landskamp. Det hadde vært utrolig moro. Jeg vil gjerne ta det steget som spiller, avsluttet Sigurd Rosted som kan få debuten sin allerede fredag mot Australia.

Mest sett siste uken