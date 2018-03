Rosted matchvinner i landslagsdebuten

Sigurd Rosted fikk en drømmestart på sin landslagskarriere da han debuterte med å senke Albania.

ALBANIA - NORGE 0-1:

Midtstopper Sigurd Rosted satt på benken i 63 minutter da Norge møtte Albania til privatlandskamp i Elbasan mandag.

Sju minutter etter at Gent-spilleren ble byttet inn headet han inn sitt første landslagsmål og ble dermed også matchvinner i sin første kamp med flagget på brystet.

Norge har nå vunnet to av to kamper denne samlingen og levert soleklare bevis på at laget er på rett vei.

- Man merker at hele gruppa er positiv, og det er en fin drive i gruppa nå, sier matchvinner Rosted til TV 2 etter nok en god landskamp av de norske herrene.

Optimistisk Drillo

Landslagssjef Lars Lagerbäck støtter matchvinneren og var godt fornøyd med det aller meste i møtet med albanerne.

- Jeg synes det var en solid innsats. Det eneste er at vi skulle gjort flere mål, men vi holder nullen og gjør en bra kamp, konkluderte Lars Lagerbäck med overfor TV 2.

Tidligere landslagssjef Egil Drillo Olsen kommenterte kampen for kanalen. Han lar seg begeistre av det hans svenske trenerkollega har startet.

- Det norske laget ser bra ut. Vi kan håpe dette er starten på en ny gullperiode for det norske landslaget. Det er tidlig å si det, det er snakk om privatkamper, men jeg ser tendenser nå til at dette kan bli veldig bra, sier Drillo til TV 2.

Johansen: - Må stramme opp

Kaptein Stefan Johansen er fornøyd med at Norge leverte en bunnsolid bortekamp.

- Vi får et bra Albania-lag til å se dårlige ut, sier han til TV 2 etter kampen.

Men én ting gnager på kapteinens samvittighet: Norge, som slapp inn et enkelt baklengsmål på dødball mot Australia, slapp igjen til en stor sjanse på dødball i mandagens kamp:

- Det irriterer flere enn bare meg, nå må vi stramme opp den biten. Det er ikke i nærheten av bra nok, sier Johansen til TV 2 etter kampen.

Norge viste igjen positive takter og var det klart beste laget i møtet med italienske Christian Panucci og hans menn - tre dager etter at VM-klare Australia ble nedsablet i Oslo.

Nær drømmestart for Norge

Gjestene var dominerende i åpningskvarteret og tok albanerne på senga flere ganger med sitt høye og aggressive press.

Tre minutter ut i kampen spilte Lagerbäcks gutter seg seg fram til kampens første og omgangens største målsjanse etter en svak albansk klarering. Tarik Elyounoussi spilte fri Bjørn Maars Johnsen, som under press fra en albansk forsvarer, avsluttet like utenfor.

Midtveis i omgangen spilte albanerne seg noe mer inn i kampen, men slet med å komme til målsjanser mot et kompakt norsk forsvar.

Etter en snau halvtime fikk Moi Elyounoussi til å sende Norge i ledelsen, men avslutningen med venstrebeinet fra hjørnet av femmeteren ble parert av Lazio-keeper Thomas Strakosha i Albania-målet.

I likhet med i møtet med Australia før helgen, ble det lagt ned en iherdig kollektiv innsats defensivt hos de norske gutta, og jobben startet på topp med Bjørn Maars Johnsen og Tarik Elyounoussi.

Store Tarik-sjanser

Akkurat som i første omgang åpnet Norge med å skape en god målsjanse rett etter sidebytte. En lang ball ble flikket videre til Tarik, som fikk sin avslutning blokkert i siste liten.

FARLIG FREMPÅ: Tarik Elyounoussi var nær ved å gi Norge ledelsen ved et par anledninger i andre omgang.

Like etterpå fikk Albania sin første sjanse i kampen etter en corner. Taulant Xhaka fant hodet til Armando Sadiku, som headet like over mål på nærmeste stolpe.

Ikke mange minuttene senere fikk Tarik Elyounoussi en ny bra sjanse etter å ha blitt spilt fri av fetter Tarik. Avslutningen fra den ferske AIK-spilleren ble imidlertid reddet av Strakosha.

Etter en drøy times spill fikk tidligere Sarpsborg 08-spiller Sigurd Rosted sin A-landslagsdebut for Norge da han erstattet Håvard Nordtveit.

Belgia-proffen brukte heller ikke mange minuttene på å presentere seg i sin første kamp for Lars Lagerbäck. Midtstopperen var med inn i feltet da Moi Elyounoussi svingte en corner inn fra venstre, steg til værs og skallet inn kampens eneste mål.

- Jeg får alltid en mulighet på corner. Ofte er det nesten, men nå gikk den inn. Det er deilig, sa Rosted til TV 2 etter kampen.

- Det er ufattelig deilig å score i debuten. Jeg kunne kanskje satt en til, men det er deilig. Det er sånn jeg lever for, fortsatte han.

På tampen fikk Norge en gigantisk mulighet til å øke ledelsen, men Moi valgte å avslutte i stedet for å spille ballen til Tarik eller Bjørn Maars Johnsen, og keeper Strakosha reddet.

