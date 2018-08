Ruben Herraiz «Rufo» Alcaraz er klar for Sandefjord

Spanjolen har skrevet under for halvannet år.

Sandefjord har forsterket stallen med den offensive midtbanespilleren Ruben Herraiz Alcaraz (25). Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

Han har skrevet under på en 1,5-årskontrakt med vestfoldingene, og vil gjennomføre sin første trening med klubben tirsdag ettermiddag.

- Jeg er veldig glad for å ha skrevet under for Sandefjord Fotball. Det er flott steg for meg og en god mulighet til å fortsette utviklingen min som fotballspiller. Nå ser jeg frem til min første trening med gutta, sier spilleren til klubbens hjemmesider.

Alcaraz har tidligere spilt for klubber som Badalona, Mallorca og Espanyol.

SANDEFJORD: Ruben Herraiz Alcaraz er klar for vestfoldingene.

