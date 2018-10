Rune Jarstein topper børsene i Bundesliga: - Jeg leser ikke tyske aviser

Hertha Berlin-keeperen rangeres høyere enn, blant andre, Manuel Neuer hos de tyske avisene.

STORO (Nettavisen): Sesongen har startet på mesterlig vis for Rune Almenning Jarstein i Hertha Berlin denne sesongen. Den tyske hovedstadsklubben står med 14 poeng etter syv kamper, og kun Mainz har sluppet inn færre mål.

Mye av det skal Jarstein ha æren for. Hertha gav nemlig vekk fem straffer på sine fem første kamper denne sesongen, men kun tre av de har funnet veien til nettmaskene. Ett reddet Jarstein, mens det siste ble skutt utenfor.

Det har ført til at tyske Kicker og Bild begge har rangert nordmannen på toppen av sine børser etter de første serierundene av denne sesongens Bundesliga.

- Jeg visste ikke om børsene før jeg hørte om det her. Helt ærlig, så leser jeg ikke tyske aviser og børser, men det er hyggelig å høre. Det viktigste for meg er at klubben er fornøyd, men det er en anerkjennelse at jeg har en god sesongstart, sier Jarstein til Nettavisen.

NUMMER ÉN: Kicker er klare på at det er ingen spiller som har prestert enn Rune Almenning Jarstein så langt denne sesongen.

- Bedre enn Neuer

Selv om han ligger foran blant andre Manuel Neuer fra Bayern München på børsen, så er han ikke enig i at han muligens burde rangeres som en av de beste i verden nå:

- Det har jeg aldri tenkt i det hele tatt. Jeg har lyst til å bli så god som mulig, og gjør alt for å bli best mulig. Det er det viktigste for meg, sier 34-åringen.

En som mener Jarstein fort burde rangeres som en av verdens beste er landslagssjef Lars Lagerbäck. Under tirsdagens pressekonferanse var svensken klar på at den tidligere RBK-keeperen ligger helt i toppsjiktet i verden.

- Ja, det synes jeg absolutt. Jeg synes han har vært veldig bra siden jeg begynte å følge ham i fjor. Han gjør det virkelig bra, og er en veldig komplett keeper. Det er fantastisk bra å ha en målvakt som er god med føttene, sa Lagerbäck.

- Dessuten har man bra konkurranse i norsk fotball. Jeg har aldri vært med på å ha fire så gode målvakter i de landene jeg har vært.

Ifølge Viasports Bundesliga-ekspert, Eivind Bisgård Sundet, har Jarstein god grunn til å mene at han har prestert bedre enn den tyske VM-vinneren denne sesongen.

BEST: Bild har Jarstein på delt fjerdeplass med flere spillere på sin bestemannsnotering. Han er, sammen med Jadon Sancho, den eneste som har spilt seks kamper eller mer.

- Jarstein har vært veldig solid. Helt objektivt vil jeg rangere han bak Neuer og Yann Sommer. Men denne sesongen har han vært bedre enn Neuer, faktisk. Neuer har gjort tabber, det har ikke Jarstein gjort, sier Bisgård Sundet til Nettavisen.

- Han er blitt en mye bedre keeper etter han forlot Norge, det går mye lengre mellom tabbene og han sprer virkelig trygghet, nå i et ungt Hertha-lag. Han er blitt mye bedre med beina, som også er viktig i måten Hertha ønsker å spille denne sesongen.

Jarstein er klar på at han setter pris på rosen, men ønsker heller ikke å sammenligne seg med keeperen som ble nominert til Gullballen så sent som i 2014.

- Jeg har ikke sett så mye Bayern, men kanskje han har vært litt under pari fordi han var så lenge skadet. Jeg føler jeg har hatt en god start. Dette er hyggelig å høre, men jeg tenker ikke så mye mer på det, sier Jarstein.

- Neuer er Neuer, og en av verdens beste uansett.

André Hansen?

Den siste tiden er det flere i norsk fotball som har etterlyst André Hansen på det norske landslaget. RBK-keeperen trakk seg, som kjent, fra landslaget i november 2017, og har siden ikke returnert for det norske landslaget.

På mandag ble det klart at Hansen har meldt seg klar som reserve dersom en av de to nåværende keeperne i den norske troppen (Jarstein og Ørjan Nyland) skulle måtte melde forfall.

Selv om debatten rundt Jarstein og Hansen pågår, så har ikke førstnevnte rukket å gjøre seg opp en mening rundt sistnevntes potensielle retur:

- Jeg tenker ikke noen ting om det. Jeg har fokus på det som skjer og kampene som kommer her, sier Jarstein, som også er klar på at Hansen har tatt et klart valg.

- Har man valgt å trekke seg fra landslaget, så har man valgt det. Det er ikke noe jeg mener noe om. André er en supergod keeper.

André Hansen rakk å få tre landskamper for Norge før han trakk seg fra landslaget. Det er en lang vei opp til Jarstein og hans 54 oppgjør med flagget på brystet.

Norge møter Slovenia hjemme på Ullevaal Stadion hjemme lørdag 13. oktober, før Bulgaria gjester nasjonalarenaen tirsdag 16. oktober.

