Rushfeldt fortsatt på formuetoppen blant Drillos

Henning Berg er på inntektstoppen, mens Sigurd Rushfeldt stadig har soleklart høyest formue blant Norges VM-representanter fra 1994.

Sigurd Rushfeldt troner soleklart øverst på formuetoppen blant de norske spillerne som utgjorde troppen til VM i USA i 1994.

Det viser tallene etter at skattelistene fra 2017 ble åpnet onsdag morgen.

44-åringen, som er tidenes toppscorer på toppnivå i Norge med sine 172 mål, kan skilte med en formue på nesten 35 millioner kroner, og har dermed den klart høyeste formuen. Han står oppført med en skattbar inntekt på 1,5 millioner kroner.

Henning Berg, som nå trener Stabæk etter å ha vært trener i England, Polen og Ungarn, kan vise til en formue på over 20 millioner.

Jan Åge Fjørtoft tar siste pallplass på formuetoppen blant Drillos-gjengen med 11,5 millioner kroner i formue.

På inntektstoppen finner vi Berg, som i 2017 hadde en skattbar inntekt på 6,3 millioner kroner med Storbritannia som poststed.

Kjetil Rekdal, nåværende Start-trener og mannen som scoret Norges eneste mål i 94-VM, hadde i 2017 en inntekt på over 3,5 millioner, Erik Thorstvedt følger like etter med en inntekt på 3,4 millioner kroner.

Skattelistene fra 2016 viste at flere yngre fotballstjerner slo 94-gjengen ned i støvlene både på formue og inntekt.

Skattelistene for 2016 viste nemlig at John Carew hadde en formue på over 66 millioner kroner, men den tidligere landslagsspissen har ifølge skattelistene fra 2017 en formue på 28 millioner kroner.

