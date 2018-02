Arrangørlandet for VM-sluttspillet sier de har kontroll.

Russisk antiterrorpoliti stoppet en planlagt terroraksjon i Moskva i forbindelse med fjorårets Confederations Cup i fotball, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Confederations Cup i fjor sommer var dessuten et testarrangement for sommerens VM-sluttspill.

- I juni ble flere mistenkte arrestert i den russiske hovedstaden, opplyste Igor Kuljagin fra antiterrorkomiteen onsdag, gjengitt av DPA.

Ifølge ham var de i ferd med å forberede et angrep mot et fotballanlegg, men ytterligere detaljer ble ikke gitt.

Totalt i fjor stoppet russiske myndigheter 25 rene terroranslag og 70 andre forbrytelser i forbindelse med terrorisme. De skal ha også ha sprengt dusinvis av terrorceller og tatt over mistenkte 1000 personer i arrest.

Det russiske sportsdepartementet forsikrer at situasjonen under sommerens VM-sluttspill er under kontroll.

- Det er ingen risiko for spillene undere deres opphold i Russland, ble det sagt.

Ifølge Interfax sa anti-terroristkomiteen at de ikke trodde det ville være noen hendelser i sluttspillet fra 14. juni til 15. juli.

Fotball-VM skal spilles i ti forskjellige byer over hele Russland. Det er bare i Moskva det skal benyttes to forskjellige stadioner, Luzjniki og Otkrytije.

(©NTB)

