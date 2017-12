Salah fast bestemt på å vinne titler med Liverpool

Liverpools stjernesignering Mohamed Salah håper han kan hjelpe klubben med å avslutte en fem år lang titteltørke.

25-åringen, som kom fra Roma før sesongen, har scoret 21 mål i alle turneringer så langt denne sesongen. Det gjør han til toppscorer i Premier League sammen med Tottenham-spiss Harry Kane.

- Jeg ønsker å vinne titler og det er derfor jeg kom hit. For å vinne noe for klubben, for oss og for fansen, sier Salah til Sky Sports.

Egypteren har vært en åpenbaring for Liverpool-laget og er en nøkkel i "The fab four" bestående av Sadio Mané, Philippe Coutinho og Roberto Firmino i tillegg til ham selv.

- Jeg ville elsket å vinne noe her. Vi jobber hardt hver dag for å vinne noe. Jeg er sikker på at vi kommer til å vinne noe denne sesongen.

Liverpool har ikke vunnet et trofé siden ligacuptriumfen i 2012. Laget er på fjerdeplass i Premier League og møter Porto over to kamper i åttedelsfinalen i mesterligaen.

(©NTB)

Mest sett siste uken