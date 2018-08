Salah-krav: Livvakter, stengt telefon og ingen autografer

Mo Salahs konflikt med det egyptiske fotballforbundet (EFA) tar en ny vending.

Salah er folkehelt i Egypt og har ingen mulighet til å få gå i fred når han er på egyptisk jord og i det offentlige rom.

Liverpools målmaskin har i sosiale medier klaget over at bilder av ham er brukt av EFAs sponsorer. Når har Salahs rådgivere sendt over kravene for at han skal fortsette på landslaget.

Ifølge flere aviser er dette listen av krav Salah setter for å fortsette på landslaget. Informasjonen ble lekket for et par dager siden av EFA og et anerkjent fotballnettsted i Egypt:

* Forbundet skal få slutt på at folk oppholder seg utenfor Salahs hotellrom og ber om autografer og bilder om natten og tidlig på morgenen.

* Salah skal alltid ha med seg to sikkerhetsvakter. De skal til enhver tid oppholde seg utenfor hotellrommet når Salah er der inne.

* Fasttelefonen til Salahs hotellrom skal alltid være blokkert.

* Salah skal ikke benyttes i PR-arbeid, intervjuer eller sponsormøter i regi av det egyptiske fotballforbundet.

* Salah skal hentes rett utenfor flyet og fraktes så diskret som mulig til spillerhotellet.

* Ingen ansatte i fotballforbundet eller med tilknytning til EFA skal be Salah om autograf.

* Bilde av Salah skal ikke benyttes av noen av fotballforbundets sponsorer.

- Vanligvis vil et fotballforbund prøve å løse problemene til spillerne sine og gjøre det komfortabelt for dem, men akkurat nå er det motsatt, skrev 26-åringen og la til: Det er ikke normalt at meldingene mine og brev fra advokaten min blir ignorert. Jeg vet ikke hvorfor det skjer. Har dere ikke tid til å svare oss?, tvitret Salah nylig.

(©NTB)

Mest sett siste uken