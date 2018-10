Salah noterte sitt 50. mål for Liverpool da laget knuste Røde Stjerne

Mohamed Salah var tilbake i scoringsform og har nå scoret 50 mål på kun 65 kamper etter at Røde Stjerne ble komfortabelt slått i Champions League.

LIVERPOOL - RØDE STJERNE 4-0:

Salah hadde fortsatt til gode å finne nettmaskene i Champions League denne sesongen før onsdagens kamp, men mot Røde Stjerne kom både én og to scoringer da hans Liverpool var fullstendig overlegne mot den serbiske klubben.

Det betyr at egypteren har utrolige 50 mål på sine 65 første kamper for Merseyside-klubben.

Ingen Liverpool-spillere har noen gang tidligere nådd det antallet på så få kamper.

- Det er helt sprøtt, twitret James Pearce i lokalavisen Liverpool Echo. Pearce er blant journalistene som følger den engelske klubben tettest.

Only two players in Liverpool's history have scored 50 goals in fewer than 80 games:



🔴 Mohamed Salah (65)

🔴 Fernando Torres (72)



Salah the fastest ever. 🙇‍♂️ pic.twitter.com/w84fWj8u3p — Squawka Football (@Squawka) 24. oktober 2018

Til slutt kunne Jürgen Klopp ta sin kanskje viktigste spiller av banen i annenomgangen, vel vitende om at hans gutter hadde gjort jobben etter scoringer av Salah (2), Sadio Mané og Roberto Firmino.

Kampen inneholdt blant annet to straffespark. Først fikk vertene straffe like etter pause da Nikola Stojiljković obstruerte Sadio Mané, og et kvarter før slutt pekte den tyske dommeren Daniel Siebert igjen på straffemerket etter en hands.

Straffesituasjonene fikk Viasat-ekspert Morten Langli til å reagere.

- Han er en fersk dommer fra Bundesliga som skal begynne å vise seg fram, men de to straffene er helt totalt galskap å blåse på. Lista må ligge på et visst nivå, sa han og fikk støtte av Ronny Deila i studio.

- Det er helt skandaløst.

STRAFFESPARK: Denne straffesituasjonen mellom Liverpool og Røde Stjerne fikk Viasat-ekspert Morten Langli til å tordne.

Firmino med ett øye

Liverpool tok tidlig fullstendig kommando i onsdagens oppgjør. Røde Stjerne, som måtte spille kampen uten tilreisende bortefans, ble løpende etter nærmest fra start, og etter 20 minutter kom lederscoringen.

Xherdan Shaqiri spilte Andy Robertson nydelig fri med en stikker, og skotten fant Firmino. Brasilianeren var, som han så ofte er, rolig som skjæra på tunet da han tok en touch for å kvitte seg med forsvarsspilleren. Deretter banket han ballen i mål og feiret målet med det som har blitt et varemerke når han holder for det ene øyet.

Feiringen er en referanse til skaden han pådro seg mot Tottenham da han fikk fingeren til Jan Vertonghen langt inn i øyet.

SCORET: Roberto Firmino scoret én gang i Liverpools storseier, og feiret som han har fått for vane å gjøre.

Vertene fortsatte å spille høyoktavfotball utover i den første omgangen, og etter flere store muligheter kom omsider 2-0-scoringen like før pause.

Nok en gang var Shaqiri i begivenhetenes sentrum da han spilte Salah gjennom med en nydelig gjennombruddspasning. Egypteren brukte høyrefoten og banket ballen i nettmaskene til 2-0.

Se høydepunkter fra kampen her!

Shaqiris førsteomgang fikk Ronny Deila i Viasat-studio til å hylle sveitseren med kosovoalbanske røtter.

- Jeg var veldig skeptisk da Shaqiri kom til klubben. Jeg trodde han var for lat til å spille der, og at han hadde for mye «attitude». Men Klopp endrer folk stadig vekk, og når han (Shaqiri) er villig til å gjøre jobben som kreves, er det ikke tvil om ferdighetene hans, sa Vålerenga-treneren og fortsatte.

- Han er villig til å gjøre jobben som Klopp forventer, og da har han ferdigheter til å gjøre Liverpool bedre og annerledes.

Salah i 50

Oppgjøret fortsatte tidlig i samme spor også etter pause, og kun fem minutter etter sidebyttet nådde Salah sin nye milepæl.

Sadio Mané ble obstruert av Røde Stjerne-kaptein Nikola Stojiljković, og etter litt betenkningstid valgte den tyske dommeren å peke på straffemerket.

Salah gikk fram og dunket ballen midt i mål til sitt 50. ligamål på kun 65 kamper. Kun Fernando Torres har vært i nærheten av å nå 50 mål på så få kamper, men spanjolen trengte i sin tid 72 kamper på å komme opp på samme antall.

Mohamed Salah kunne fått en gyllen mulighet til å få hattrick da Liverpool fikk et nytt straffespark etter 76 minutter, men 26-åringen hadde nettopp gått av banen.

Mané fikk muligheten i fraværet til Salah, men senegaleserens forsøk ble stoppet av en strålende redning av Milan Borjan.

Like etter fikk imidlertid Liverpools angrepsspiller sin revansj da han skled inn 4-0 på tampen.

Mest sett siste uken