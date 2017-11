Salah-show da Liverpool knuste Southampton

Kantspilleren Mohamed Salah er toppscorer i Premier League.

LIVERPOOL - SOUTHAMPTON 3-0:

Mohamed Salahs opphold i Chelsea fra 2014 til 2016 var aldri særlig vellykket. Kantspilleren ble utlånt til både Fiorentina og Roma, og mange hevet øyenbrynene da Liverpool hentet egypteren fra sistnevnte Serie A-klubb for rekorddyre 37 millioner pund denne sommeren.

Det var mye penger for en spiller som ikke hadde bevist stort under sitt siste opphold i Premier League, og flere stilte spørsmål til hva slags suksess Salah kunne oppnå i sitt comeback i den engelske ligaen.

Den tidligere Newcastle- og Tottenham-spilleren Jermaine Jenas var én av dem som ikke følte seg trygg på at Salah ville levere:

- Jeg husker at jeg snakket med et par Chelsea-spillere om Salah, og de var ikke voldsomt imponert over ham, skrev Jenas i sin analyse av Liverpool før seriestart for GQ Magazine, og mente at Salah «ikke nødvendigvis var nok til å bringe Liverpool tilbake til en av topp fire-plassene».

Ny Liverpool-rekord

Men nå er Salah i ferd med å slå voldsomt tilbake.

For kantspilleren var brennhet mot Southampton på lørdag, akkurat som han var det i forrige kamp mot West Ham før landslagspausen.

De to målene i første omgang mot Southampton førte egypteren opp på toppen av toppscorerlisten i Premier League med ni mål. Det betyr at Salah er innehaver av en ny Liverpool-rekord: Ingen andre Liverpool-spillere har nemlig scoret så mange mål på sine tolv første Premier League-kamper som ham.

Den tidligere rekordholderen, legenden Robbie Fowler, hadde åtte på sine tolv første.

Og det var Mohamed Salah som var forskjellen på de to lagene på Anfield denne ettermiddagen, i det som Liverpool-manager Jürgen Klopp beskriver som en tøff match.

- Perfekt dag

- Det var en vanskelig kamp, Southampton er et veldig godt fotballag, sier Klopp ifølge BBC.

Han sier «wow» når han skal beskrive Salahs første mål for dagen.

- Det første målet var ikke noe jeg hadde noe å gjøre med, og det andre var en fantastisk pasning til Mohamed Salah som gjør et flott løp. Vi kunne ha scoret enda flere mål, men dette var en perfekt dag for oss, sier den tyske manageren.

Forferdelig balltap

Liverpool hadde hatt en tidlig sjanse ved Trent Alexander-Arnold, da høyrebacken plutselig var alene med Southampton-keeper Fraser Forster etter ni minutter, men han fikk ikke avsluttet skikkelig, og returen fra sisteskansen ble avverget til corner.

Deretter roet det seg ned på Anfield, før Mohamed Salah overtok showet etter en halvtimes spill.

En Liverpool-corner ble rensket unna av Southampton, men Dusan Tadic rotet på fryktelig vis bort ballen like utenfor egen 16-meter. Kule ble sendt videre til Salah på hjørnet av 16-meteren, og han curlet den på vakkert vis opp i lengste kryss bak en Forster i fullt strekk.

- En kvalitetsavslutning fra Salah, konstaterte TV 2-kommentator Endre Olav Osnes, som imidlertid lurte på «hva Tadic driver med her» i forkant av scoringen.

Nydelig Coutinho-assist

Det var altså Salahs åttende seriemål for året, men egypteren hadde ikke tenkt å gi seg med det.

Ti minutter senere fant Philippe Coutinho sin lagkamerat med en lekker utsidepasning, og Salah var plutselig alene mot keeper Forster. Han gjorde ingen feil, trillet inn 2-0, og kunne innta toppen av toppscorerlista med ni mål - ett mer kvartetten Sergio Agüero, Gabriel Jesus, Harry Kane og Alvaro Morata.

MÅLSCORER: Philippe Coutinho noterte seg for både assist og mål mot Southampton.

Southampton på sin side hadde lite å by på de første 45 minuttene, og det var vanskelig å se hvordan gjestene skulle komme tilbake i oppgjøret.

Men kampen fortsatte med bare mer Liverpool-dominans etter hvilen.

- Gjør som de vil

3-0-scoringen lå i lufta lenge, og TV 2-kommentator Endre Olav Osnes hadde bare så vidt rukket å si at Liverpool gjorde som de ville da Philippe Coutinho dunket inn det tredje målet midtveis i andre omgang.

Sadio Mané holdt et lite enmannsshow før han fant Roberto Firmino inne i feltet. Brasilianerens avslutning ble reddet av Forster, men på returen var Coutinho på plass og banket ballen inn nede ved stolperota.

Da var det gøy å være Liverpool-supporter på Anfield, og i sluttminuttene ble Mohamed Salah byttet ut til stående applaus blant hjemmepublikummet.

Seieren betyr at Liverpool tar tilbake femteplassen i Premier League som Arsenal lånte i noen timer etter seieren over Tottenham. Opp til Chelsea på andreplass skiller det tre poeng, mens Manchester City på tabelltopp er i en egen klasse med ni poeng ned til nærmeste utfordrer.

