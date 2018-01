Sanchez får skryt før ligadebuten for United

Ander Herrera hevder kampviljen til Alexis Sánchez allerede har satt fyr på Manchester United. Onsdag får chileneren sin Premier League-debut for klubben.

Sanchez ble ifølge britiske medier Premier Leagues best betalte spiller da han forlot Arsenal til fordel for Manchester United i forrige uke. 29-åringen markerte debuten for Old Trafford-klubben med å stå bak to målgivende pasninger i FA-cupseieren mot Yeovil sist fredag.

Lagkameratene har samtidig latt seg imponere over mer enn bare chilenerens servitørferdigheter. Midtbanespiller Ander Herrera mener nyervervelsens voldsomme fightervilje blir svært verdifull.

– Det jeg virkelig liker ved ham, er måten han kjemper når laget mister ballen. Han er alltid klar til å være førsteforsvarer, og det betyr mye for oss, sier han til MUTV.

– Vi kjenner naturligvis alle hans kvaliteter med ballen, han er fantastisk, men kjempingen og måten han forsvarer på, liker jeg veldig godt, tilføyer Herrera.

God match

Sanchez skal ha fått plass i United-garderoben mellom Marcus Rashford og Jesse Lingard. Valget av plassering skal manager Jose Mourinho stå bak. Han ønsker angivelig at Sanchez sin kampvilje skal smitte over på de to ungguttene.

Michael Carrick, som var Uniteds kaptein i FA-cupkampen mot Yeovil, har sett en mengde stjerner komme og gå i løpet av sine 12 år på Old Trafford. Han mener chileneren er perfekt for klubben.

– Han kommer til å bli en fantastisk spiller, han er en skikkelig Manchester United-spiller, og det er flott å ha ham her, sier den tidligere engelske landslagsspilleren.

– Han er så spennende og bevegelig. Han ser alltid etter muligheter til å skape sjanser og å spille ballen framover. Fansen kommer til å nyte å se han, og forhåpentligvis vil vi like å spille med han, tilføyer veteranen.

Mye på spill

Onsdag er Tottenham motstander i Premier League. Det blir en viktig kamp for begge lag. United kan ikke tillate seg å gi bort ytterligere terreng til ligaleder Manchester City dersom håpet om ligagull ikke skal slukkes helt.

Tottenham må på sin side ha poeng for ikke å sakke akterut i kampen om de fire mesterligaplassene. London-klubben kommer til onsdagens kamp med en meget skuffende FA-cupkamp i ryggen. Møtet med lille Newport endte 1-1, hvilket betyr at det skal spilles omkamp.

Eksperter har antydet at manager Mauricio Pochettino burde ha styrket spillerstallen, men foreløpig er ingen signeringer på plass. Sist Tottenham handlet en spiller i januarvinduet var helt tilbake i 2015. Da ble Dele Alli hentet til klubben.

(©NTB)

