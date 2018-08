Sandefjord forsøker å signere Mohammed Fellah

Har ikke spilt i Norge siden 2013.

Sandefjord jobber med én siste signering denne sommeren: Mohammed Fellah. Nordmannen har de siste årene spilt i dansk fotball.

29-åringen forlot Vålerenga i 2013 til fordel for Esbjerg før han siden tok turen videre til Nordsjælland i 2016. Tidligere denne sesongen ble han også utlånt til OB i den danske toppserien.

Sandefjord-trener Martí Cifuentes forteller at det jobbes med en løsning for angrepsspilleren:

- Overgangen er ikke gjennomført. Vi jobber med en løsning på denne saken, men ingenting er sikkert akkurat nå, skriver Cifuentes i en tekstmelding til Nettavisen.

Da overgangsvinduet er stengt i Norge er det verdt å tro at en eventuell signering av Fellah vil avhenge av om nordmannen blir frigitt fra sin nåværende kontrakt med Nordskjælland.

- Det er vanskelig å si hvor langt unna vi er med å få ordnet overgangen. Det er visse ting som må fikses mellom det norske og det danske fotballforbund, men vi er positive, skriver Cifuentes.

Danske Bold.dk meldte tidligere i sommer at Fellah hadde fått beskjed om at han kunne finne seg en ny klubb i løpet av dette vinduet.

Skulle overgangen gå igjennom vil Fellah bli Martí Cifuentes sin niende signering dette overgangsvinduet, og den fjerde på kort tid. Fitim Azemi ankom klubben på lån fra Vålerenga, mens Marius Høibråten ankom fra Strømsgodset på vinduets siste dag. Jacob Storevik fra Florø kom også inn hos Sandefjord.

Angriperen har spilt for det norske landslaget hele veien fra U15 til a-lagsnivå. Han har spilt to kamper for Norge, mot Sør-Afrika og Zambia, i 2013.

Sandefjord tok farvel med Flamur Kastrati, som ble Daouda Bambas erstatter i Kristiansund på vinduets siste dag.

Sandefjord ligger desidert sist på tabellen i Eliteserien denne sesongen. De står med kun 10 poeng på de 18 første kampene. Det er fem poeng opp til trygg grunn for klubben.

Nettavisen har ikke lykkes i å komme i kontakt med hverken Mohammed Fellah eller Sandefjord-direktør Per Ketil Berg.

