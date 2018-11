Sandefjord rykket ned fra Eliteserien

Uavgjort i Sarpsborg var ikke nok for Marti Cifuentes' menn.

SARPSBORG 08 - SANDEFJORD 1-1:

Sandefjord rykker ned fra Eliteserien og er klar for spill i OBOS-ligaen i 2019.

Det ble klart etter at Martí Cifuentes og hans menn spilte 1-1 borte mot Sarpsborg 08 søndag.

Patrick Mortensen ga hjemmelaget ledelsen, før Enric Vallés utlignet for gjestene.

Utnyttet forsvarstabbe

Sarpsborgs scoring kom etter at Christer Reppesgård bommet på en heading som bakerste mann hos Sandefjord.

Danske Mortensen var våken, snappet opp ballen, rundet keeper Holmen Johansen, før han bredsidet ballen i nettet.

Et drøyt kvarter før slutt banket Enric Vallès inn utligningen på et frispark fra 20 meter, og da levde håpet for vestfoldingene.

Nærmere kom de imidlertid ikke, og Sandefjord rykker dermed ned fra Eliteserien.

Stabæk knuste Odd

I Skien leverte Stabæk en glimrende bortekamp da Odd ble knust 3-0.

Ola Brynhildsen, Franck Boli og Ohi Omoijuanfo scoret målene for Henning Bergs menn.

Stabæk er imidlertid fremdeles under streken før siste serierunde i Eliteserien (se tabell nederst i artikkelen).

Slik spilte spilles siste serierunde 24. november:

Brann - Odd

Rosenborg - Bodø/Glimt

Haugesund - Start

Lillestrøm - Kristiansund

Sandefjord - Molde

Stabæk - Strømsgodset

Tromsø - Sarpsborg 08

Vålerenga - Ranheim

Mest sett siste uken