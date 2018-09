Sander Berge kjemper om «Golden Boy»-prisen

Den norske midtbanespilleren er nominert sammen med stjerner som Kylian Mbappé og Christian Pulisic.

Den norske landslagsspilleren Sander Berge er nominert til den prestisjetunge «Golden Boy»-prisen i 2018, ifølge The Mirror.

Prisen blir hvert år stemt fram av flere store aviser rundt om i Europa og deles ut til en ung spiller som har imponert gjennom kalenderåret.

Tidligere år har spillere som Wayne Rooney, Lionel Messi, Mario Balotelli, Paul Pogba, Raheem Sterling og Kylian Mbappé vunnet prisen.

Mbappé favoritt



Mbappé seiler nok opp som favoritt til å vinne også i 2018, og PSG-stjernen er blant de 60 som er igjen på nominasjonslisten.

Mbappé var en viktig brikke for et Frankrike som vant VM i sommer og unggutten har også imponert for klubblaget PSG.

Der finner vi også Berge, som spiller for belgiske Genk.

Unge spillere som Christian Pulisic fra Borussia Dortmund, Vinicius JUnior fra Real Madrid, Matthijs De Ligt fra Ajax og Trent Alexander-Arnold fra Liverpool er også blant de nominerte, for å nevne noen.

På listen finner vi også flere legendesønner. Både Luca Zidane fra Real Madrid, Justin Kluivert fra Roma og Timothy Weah i PSG er med.

I novrember blir listen på 60 mann kuttet ned til 20 kandidater, før en avgjørelse om hvem som får prisen blir tatt i desember.

Dette er de 60 nominerte:



Achraf Hakimi - Real Madrid

Carles Alena - Barcelona

Trent Alexander-Arnold - Liverpool

Kevin Adou Amian - Toulouse

Houssem Aouar - Lyon

Musa Barrow - Atalanta

Sander Berge - Genk

Brahim Diaz - Manchester City

Justin Bijlow - Feyenoord

Josip Brekalo - Wolfsburg

Patrick Cutrone - Milan

Dani Olmo - Dinamo Zagreb

Diogo Dalot - Manchester United

Tom Davies - Everton

Mathijs De Ligt - Ajax

Moussa Diaby - PSG

Moussa Djenepo - Standard Liege

Ritsu Doan - Groningen

Gabriel Eder Militao - Porto

Odsonne Edouard - Celtic

Ecco Evander - Midtjylland

Phil Foden - Manchester City

Juan Foyth -Tottenham

Godson Fernandes - Benfica

Nicolas Gonzalez - Stuttgart

Amadou Haidara - Red Bull Salzburg

Kai Havertz - Bayer Leverkusen

Jonathan Ikone - Lille

Joao Jota - Benfica

Eduardo Jovane Cabral - Sporting

Dejan Joveljic - Red Star Belgrade

Boubacar Kamara - Marseille

Yann Karamoh - Bordeaux

Moise Kean - Juventus

Abdoulaye Jules Keita - Dijon

Justin Kluivert - AS Roma

Tuen Koopmeiners - AZ Alkmaar

Alban Lafont - Toulouse

Leo Jaba - PAOK

Luca Zidane - Real Madrid

Mikhail Lysov - Lokomotiv

Jean-Victor Makengo - Nice

Manu Garcia - Toulouse

Mauro Junior - PSV

Kylian Mbappe - PSG

Weston McKennie - Schalke 04

Evan N'Dicka - Eintracht Frankfurt

Pietro Pellegri - Monaco

Rondel Pierre-Gabriel - Monaco

Christian Pulisic - Borussia Dortmund

Ruben Vinagre - Wolves

Marcelo Saracchi - RB Leipzig

Ismaila Sarr - Rennes

Ryan Sessegnon - Fulham

Toni Moya - Atletico Madrid

Dayton Upamecano - RB Leipzig

Federico Valverde - Real Madrid

Vinicius Junior - Real Madrid

Moussa Wague - Barcelona

Timothy Weah - PSG

