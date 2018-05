Sarpsborg 08 og Kristiansund røk ut av cupen

Ham-Kam og Hødd ble for sterke for eliteserielagene.

HAM-KAM - SARPSBORG 08 1-0 / HØDD - KRISTIANSUND 2-0:

Sarpsborg 08 ble tippet i toppen av Eliteserien før årets sesong, men østfoldingene sliter tungt med fem kamper uten seier i serien.

Torsdag forverret situasjonen seg ytterligere for klubben, da Ham-Kam sendte Sarpsborg hodestups ut av cupen med 1-0 i solskinnet på Briskeby stadion.

Den avgjørende scoringen for Ham-Kam kom kvarteret før full tid. Da kom Kristian Onsrud seg til dødlinja og la 45 grader ut til Johnny Buduson, som sendte ballen i mål fra kort hold.

Keeper på kjempebærtur

Og seieren kunne vært enda større for hedmarkingene som hittil i år kun har tatt én seier i Obos-ligaen.

18 minutter var nemlig spilt da Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen gjorde sitt for å hjelpe Ham-Kam i ledelsen. Sisteskansen var ute ved sidelinjen for å ta imot en Kamma-klarering, men et elendig førstetouch gjorde at vertenes Markus Solbakken kunne snappe opp ballen fra ham.

Solbakken, sønn av FCK-sjef og tidligere landslagsspiller Ståle Solbakken, sendte ballen mot det åpne målet, men fra langt og skrått hold svevde den like utenfor lengste stolpe.

KEEPERTABBE: Her holder Markus Solbakken på å gi Ham-Kam ledelsen på utrolig vis, men skuddet gikk utenfor.

Senere i omgangen satte Kristoffer Zachariassen ballen i stolpen, men nærmere kom ikke Sarpsborg 08 mål på Briskeby.

Møter Start

1-0-seieren betyr at Ham-Kam avanserer til fjerde runde i cupen, der Start på Sør Arena venter.

Men Sarpsborg 08 var ikke det eneste eliteserielaget som røk ut av cupen på torsdag, for Kristiansund måtte bite i gresset mot et lag som har imponert i cupen tidligere.

Hødd sjokkerte Kristiansund

Det er seks sesonger siden Hødd sjokkerte hele fotballnorge og slo Tromsø i cupfinalen på Ullevaal Stadion etter en dramatisk straffesparkkonkurranse.

Siden den gang har det gått tråere for laget fra Ullsteinvik, og i 2016 rykket laget ned til 2. divisjon. Der befinner de seg fortsatt, men det betyr ikke at gjengen på Hareidlandet ikke kan yppe mot antatt bedre motstand.

Det fikk altså Kristiansund smertelig erfare på torsdag.

Etter en god start av hjemmelaget stanget Steffen Moltu Hødd i ledelsen på en corner etter 23 minutter. Like før hadde høyreback Daniel Eid dunket ballen i tverrliggeren og over, og det var absolutt ikke ufortjent at vertene tok ledelsen.

Doblet ledelsen før pause

Alene med keeper fikk Bendik Bye sjansen til å utligne etter en drøy time, men spissen skjøt utenfor, og i stedet doblet vertene ledelsen like før pause da Robin Hjelmeseth fant Joachim Osvold inne i boksen og spissen sendte ballen forbi KBK-keeper McDermot.

I andre omgang jaget Kristiansund scoringer, mens Hødd-spillerne tydelig merket at kreftene etter hvert ebbet ut, men vertene forsvarte seg utmerket og dro 2-0-seieren i land.

Hødd møter Bodø/Glimt i den fjerde runden i cupen.

Tidligere forsvant Molde og Sandefjord i 2. runde, mens Stabæk takket for seg onsdag.

