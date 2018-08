Sarpsborg 08 videre til neste runde: Drømmen om Europa-spill lever

Sarpsborg 08 er videre til neste kvalifiseringsrunde i Europa League.

SARPSBORG 08 - ST. GALLEN: 1-0 (Sammenlagt 2-2)

Sarpsborg 08 er videre fra andre runde i Europa League-kvalifiseringen. Sarpingene gjorde en sterk oppvisning på hjemmebane mot sveitsiske St. Gallen og vant 1-0 på hjemmebane torsdag. Det var danske Patrick Mortensen som ble tungen på vektskålen, da han i det 31. minuttet stanget Eliteserieklubben i ledelse.

I den første kampen var det St. Gallen som stakk av med seieren, da de vant 2-1. På grunn av Sarpsborg 08s bortemål i den forrige kampen er de videre, tross lik målforskjell.

- En enorm prestasjon. De slår et kanongodt lag her i dag og de har gjort det med overbevisning, utbrøt TV 2-kommentator Endre Olav Osnes, idet dommeren tok fløyta til munnen.

I den tredje kvalifiseringsrunden vil Sarpsborg 08 møte det kroatiske laget, HNK Rijeka. Den kroatiske klubben kom på 2.-plass i den kroatiske serien forrige sesong og blir Sarpsborg 08s tøffeste motstander hittil, på vei mot Europa League. Den kampen spilles i Sarpsborg 9. august.

Hvis de blåkledde gjør det bedre enn sine kroatiske motstandere i de neste to kampene, vil de være et steg nærmere Europa League-spill. Vinner de over sine kroatiske motstandere, vil det vente hardere motstand i en playoff-kamp.

I andre omgang fikk Sarpsborg en enorm mulighet til å punktere kampen, 15 minutter før slutt. Joonas Tamm var godt plassert på bakerste stolpe, idet Rashad Muhammed svingte inn ett innlegg mot estlenderen.

Tamm traff ballen godt og headet den ned mot nærmeste stolpe, men et tigersprang fra St. Gallens sisteskanse, Dejan Stojanovic, sørget for at det var spenning i kampen frem til siste slutt.

Molde tok seg også videre til siste kvalifiseringsrunde i Europa League, tidligere på dagen torsdag. Lillestrøm røk ut og vil ikke få muligheten til Europa-spill til høsten.

