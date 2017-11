Sarpsborg holder på medaljeplassen - Aalesund på kanten av stupet

Cupfinalisten vant uhyre viktig oppgjør.

SARPSBORG 08 - AALESUND 1-0:

Håpet om medalje i Eliteserien lever i beste velgående for Sarpsborg 08 etter søndagens viktige seier mot Aalesund.

Østfoldklubben holdt seg foran Strømsgodset på målforskjell etter som begge vant kampene sine i den nest siste serierunden.

Patrick Mortensen sørget for det med å scorer sarpingenes vinnermål foran tidlig i andre omgang.

AaFK-keeper Andreas Lie ga retur på et skudd fra Joachim Thomassen, rett ut til den danske spissen. Og etter to forsøk fikk Mortensen stanget ballen forbi Lie til 1-0.

- Ikke godt nok



- Det der, Andreas Lie, det er ikke godt nok keeperspill, konstaterte Eurosports kommentator.

Midtstopper Kaj Ramsteijn pådro seg deretter to gule kort for ulike fellinger av Sarpsborg-talentet Krepin Diatta. Dermed så det bekmørkt ut for bortelaget.

SCORINGEN: Patrick Mortensen takket for muligheten og stanget inn vinnermålet for Sarpsborg 08 mot nedrykkstruede Aalesund.

Nær drømmeåpning



Det tok bare et lite minutt før Aalesund spilte seg til den første store sjansen.

Thanasis Papazoglou fikk god tid til å skyte innenfor 16-meteren til Sarpsborg, men den greske spissens forsøk seilte over tverrliggeren.

Selv om åpningen var god, sett med sunnmøringenes øyne, kom kampen mer og mer inn i Sarpsborgs spor utover i førsteomgangen.

Tendensen ble enda tydligere etter sidebyttet. Etter baklengsmålet måtte keeper Lie i aksjon flere ganger for å stanse Mortensen og hjemmelaget.

Usedvanlig thriller

Framover hadde AaFK lite å by på. Dermed er én scoring alt som skiller Trond Fredriksens lag og Sogndal fra nedrykk for siste runde.

Begge de to vestlandsklubbene har 29 poeng og 13 minus i målforskjellen. Aalesund har en ørliten fordel i og med at de har ett mål mer i riktig ende av banen.

Mest sett siste uken