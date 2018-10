Sarpsborg rystet Genk: - De er ruset på adrenalin

Sarpingene påførte Genk deres første tap på 20 kamper.

SARPSBORG 08 - GENK 3-1:

Belgiske Genk hadde ikke tapt på 20 kamper, og sto med 15 seiere på sine 17 siste matcher, før oppgjøret mot Sarpsborg 08 i Europa League på torsdag.

Vertene på sin side har gått på en alvorlig formsvikt denne høsten, og Europa Leagues lavest rangerte lag sto med sju strake tap i alle turneringer før møtet med det belgiske topplaget.

Men sarpingene lot statistikk være statistikk og historie være historie da de gjøv løs på utfordringen, og imponerte alle med hurtig angrepsspill og null respekt for motstanderen.

- De er ruset på adrenalin, virker det som, mente TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller da lagene hadde gått til pause på stillingen 1-0, etter et tidlig mål av Patrick Mortensen.

Etter hvilen så en tidlig utligning ut til å vippe kampen over til Genks fordel, men østfoldingene viste vanvittig moral da de puttet ikke bare én, men to ganger, og sikret en imponerende 3-1-seier.

Se høydepunktene fra kampen her!

Det betyr at alle lagene i gruppe I i Europa League har tre poeng, og Sarpsborgs antall scorede mål fører laget helt til topps i «dødens gruppe» - der alle de fire lagene har lik målforskjell, men Sarpsborg altså har flest scoret flest ganger.

Inn i landslagsdiskusjonen

Etter kampen trekker Stamsø Møller fram Kristoffer Zachariassen som banens gigant. TV 2s fotballekspert mener sotrastrilen bør vurderes nøye av landslagssjef Lars Lagerbäck etter matchen mot Genk.

- Vi må ha et vanvittig godt landslag for at det ikke skal være plass til Kristoffer Zachariassen, sier han.

Sarpsborg-trener Geir Bakke er enig i at midtbanemotoren tok ansvar i kampen mot Genk.

- Han er veldig god. Han har stor radius, og er også flink til å kunne drive over avstander med ball, og få litt ro inn i laget på den måten. Så han er ganske komplett som sentral midtbanespiller. Men vi må ikke snakke for mye om ham, for da mister vi ham, gliser 08-sjefen overfor TV 2.

- Opererer ikke med «krisemøter»

Selv forteller Zachariassen at laget har holdt flere møter den siste tiden, for å finne ut av hvorfor laget har gått på sju strake tap.

- Vi har fått noen møter til å finne ut av hva som har vært feil de siste ukene. Men i dag stemmer det igjen. Vi jobber for hverandre, springer mer enn dem og går tøft inn i duellene. Det er utrolig deilig å få med oss en seier, det skal vi ta med oss videre, sier 24-åringen.

BANENS GIGANT: TV 2s Simen Stamsø Møller mener Kristoffer Zachariassen (i midten) bør vurderes av landslagssjef Lars Lagerbäck etter prestasjonen mot Genk.

Geir Bakke avviser at det har vært snakk om noen «krisemøter» i klubben.

- Vi opererer ikke med krisemøter i Sarpsborg, men vi snakker godt sammen. Så vi har prøvd å gå i dybden og se på hvor svikten er hen. Det er ganske små ting som til slutt utgjør ganske mye, som gjør at vi se ganske forskjellig ut som lag. Vi har fått jobbe oss gjennom det og satt fingeren på det, sier treneren.

Og det syntes mot Genk.

- Hvem skulle trodd det?

Fem minutter var ikke passert engang da Rashad Muhammed fikk slått inn fra høyre. Patrick Mortensen traff ikke med sin avslutning, og ballen havnet i stedet ute hos Jon-Helge Tveita, som dunket til fra kanten av 16-meteren.

Treffet var kanskje ikke klinisk, men inne i feltet lå Mortensen og lurte, og dansken sendte ballen inn i nettet med en herlig hælflikk, til 1-0 for de blåkledde.

- De tror knapt det de ser på Sarpsborg stadion! For et fantastisk øyeblikk! utbrøt en entusiastisk Kasper Wikestad i TV 2s kommentatorboks.

Like etterpå holdt Kristoffer Zachariassen på å doble ledelsen for Sarpsborg, men headingen etter hjørnespark strøk tverrliggeren og gikk over mål.

SVAK MATCH: Sander Berge hadde ingen god kamp i Genk-drakta.

- De er usikre på hva som har truffet dem nå, Genk, sa Wikestad da vertene bare fortsatte å male på i åpningsminuttene.

- Vi har spilt i et kvarter, og vi har vært noe i nærheten av enveiskjøring. Hvem skulle trodd det? istemte en forbløffet Egil «Drillo» Olsen.

Rask utligning etter pause

Utover i omgangen var det ikke til å hindre at Genk kom bedre med i kampen, men bakerst hadde Aleksandr Vasyutin en god dag på jobben i Sarpsborg-buret, og ryddet unna det som kom av Genk-avslutninger.

Sander Berge var med i gjestenes startoppstilling, men klarte ikke å bemerke seg gjennom de første 45 minuttene.

Men tre minutter etter hvilen fikk Leandro Trossard ballen på venstrekanten. Han dro seg noen centimetere forbi høyreback Jon-Helge Tveita og fyrte løs, og keeper Vasyutin burde nok ha klart å stoppe forsøket, men ballen snek seg forbi sisteskansen og i nettet.

Det var en nedtur for feststemte østfoldinger, og nå skulle man tro at resten av kampen ble et hardkjør mot vertenes mål. Men det tok ikke lang tid før Sarpsborg slo tilbake.

- Jordskjelv i Østfold

Først fem minutter etter utligningen, da et langt innkast fra Joachim Thomassen førte til kaos inne i Genks boks. Til slutt var det Kristoffer Zachariassen som fikk avslutte fra kort hold, og 24-åringens skudd føyk i nota, til 2-1 for Sarpsborg.

Så, etter 63 minutter, vant Sarpsborg 08 ballen på midten. Målscorer Zachariassen førte ballen fremover, slapp den til Patrick Mortensen, og fra 18 meter var dansken iskald og bredsidet ballen inn i lengste hjørne, til 3-1.

Genk var, for å bruke et utslitt uttrykk, rystet.

- Det er et jordskjelv i Østfold. Dette slår ut på Richters skala! mente Kasper Wikestad.

Topper gruppa

Genk ga seg naturligvis ikke helt uten kamp, og målscorer Trossard så ut til å sørge for redusering da han curlet ballen mot lengste kryss, men avslutningen etter 72 minutter traff - heldigvis for alle med et blått hjerte - tverrliggeren og smalt ut igjen.

Og nærmere kom ikke de belgiske gjestene.

Mot slutten var faktisk Sarpsborg nærmere 4-1 enn det Genk var en redusering, men det ble ikke scoret flere mål. Etter Malmös 2-0-seier over Besiktas topper Sarpsborg gruppa, på flere scorede mål enn de andre lagene.

PS: Målscorer Trossard måtte hjelpes av banen med det som så ut som en alvorlig skade kvarteret før slutt. Dermed måtte Genk avslutte kampen med ti mann, ettersom gjestene hadde brukt opp alle sine bytter.

