Sarpsborg sendte RBK hjem uten poeng

Rosenborg tapte bare fem kamper forrige sesong. Søndag tapte de regjerende mesterne fortjent serieåpningen mot Sarpsborg 08.

SARPSBORG 08 - ROSENBORG 1-0:

SARPSBORG (Nettavisen): Sarpsborg 08 vant til slutt 1-0 etter en scoring av Kristoffer Zachariassen i andre omgang.



Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen er skuffet etter å ha tapt seriepremieren.



- Det er alltid kjedelig. I perioder gjør vi det bra på forferdelig vanskelig føre, og jeg synes vi er i bra rute. Vi får med oss null poeng, og det er alltid surt, men vi kommer, sier Ingebrigtsen til Eurosport etter kampen.

Rosenborg skapte få sjanser, og det må den glatte kunstgressmatta ta mye av skylden for, mener Ingebrigtsen.

Det snødde nemlig lenge både før og under kampen, noe som førte til uvanlige spilleforhold i Sarpsborg.

- Det er fryktelig vanskelig. Ballen ruller ikke, den sklir bare oppe på underlaget. Den beveger seg unormalt, og det er fryktelig vanskelig å spille sånn fotball vi ønsker å spille. Vi håper på mildere vær og at det blir fine gressbaner. Det er i hvert fall det når vi kommer tilbake til Lerkendal, sier RBK-sjefen.

- Fotballen skal ikke spilles på noe slikt. Det er klisterføre, legger han til.



Hjemmelaget Sarpsborg 08 gikk rett i strupen på Roseborg fra start, og var nære på både en og to ganger i løpet av de første tre minuttene. Først var det Patrick Mortensen som headet like utenfor, før den nye stopperen Joonas Tamm var nære på like etter.

Bortelaget kom seg imidlertid etter det lille åpningssjokket, og tok over utover i omgangen. Trønderne trillet mye ball, men slet med å komme til de helt store sjansene foran Sarpsborg og Aslak Falchs mål. Og til tross for en periode med RBK-dominans, var det Sarpsborg 08 som skulle stå igjen med de største sjansene når lagene gikk til pause.

For i det klokka rundet 44 minutter fikk Zahariassen ballen inne i 16-meteren og dunket til på volley. Til hjemmepublikummets store skuffelse gikk ballen i via en Rosenborg-spiller, i tverrliggeren og over. På den påfølgende corneren var Mortensen nok en gang nære på i boksen, men Rosenborg slapp med skrekken.

I metallet skulle det klirre også i den andre omgangen. Et kvarter ut i andre omgang havnet et innlegg fra Pål André Helland på hodet til Jacob Rasmussen som stanget ballen i stolpen og utenfor. Kun minutter senere var bortelaget farlig frempå nok en gang. Nok en gang var Helland presis, og på bakerste stolpe headet Samuel Adegbenro ballen like utenfor.

Men det var Sarpsborg 08 som skulle score kampens eneste mål.

I det 69. minutt kom Thomassen seg løs på Sarpsborgs venstre side. Innlegget havnet på hodet til Patrick Mortensen som headet ballen mot mål. Andre Hansen ble nødt til å gi retur, og der var Kristoffer Zachariassen våken og stupte ballen i mål.

Det sikret en svært sterk seier for Sarpsborg 08 i serieåpningen.

HER FALLER AVGJØRELSEN: Sarpsborg 08s Kristoffer Zachariassen (t.v.) scorer seiersmålet mot RBK.

LES OGSÅ:

Mest sett siste uken