Sarri ledet Chelsea til ny ligaseier etter to sene scoringer

Maurizio Sarris prettfrie sesonginnledning fortsatte mot Bournemouth lørdag.

CHELSEA - BOURNEMOUTH 2-0:

Det kan han takke blant andre Pedro og Eden Hazard for.

Førstnevnte fortsatte målformen og bidro til at London-klubben fortsatt er ubeseiret i Premier League.

Pedro hadde scoret to mål på de tre første seriekampene, men ble henvist til kampen av Sarri mot Bournemouth.

Spanjolen la inn solide aksjer om startplass neste serierunde da han avsluttet et klasseangrep ved å sende ballen i nettmaskene etter 80 minutter.

Marcos Alonso startet angrepet før Pedro spilte en lekker vegg med innbytterkollega Olivier Giroud og sendte ballen i nettmaskene.

- Det er et helt vanvittig angrep, og det er innbytterne som gjør det, utbrøt TV 2-kommentator Endre Olav Osnes etter 1-0-scoringen.

Eden Hazard punkterte kampen like før slutt da han avsluttet et nytt strålende angrep, denne gangen med Marcos Alonso i regissørstolen.

Sarri, som forrige sesong trente italienske Napoli, har dermed fått en perfekt sesongstart i sin nye klubb.

Squawka Football skriver at det kun er fem managere som har oppnådd 12 av 12 mulige poeng i sin debutsesong i Premier League.

Listen inneholder store managernavn som José Mourinho, Guus Hiddink, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola i tillegg Craig Shakespaeare.

Only six managers have won each of their first four Premier League games:



Jose Mourinho

Guus Hiddink

Carlo Ancelotti

Craig Shakespeare

Pep Guardiola

Maurizio Sarri



Half did so as Chelsea manager. pic.twitter.com/04FmDC41pk