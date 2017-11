Schmeichel: - Det har vært konstant framgang under Hareide

Den danske landslagsmålvakten Kasper Schmeichel mener Danmark har hevet seg under Åge Hareide ledelse. Nå ligger det viktige VM-billetter i potten.

Danmark møter Irland til den første av to VM-omspillskamper i Parken lørdag. Det danske landslaget har sakte, men sikkert blitt bedre og bedre etter at Hareide i mars 2016 hadde sine første arbeidsdager som dansk landslagstrener.

- Det har vært en prosess som har gått over halvannet år hvor vi er blitt mer og mer samspilte. Vi er mange gode enkeltspillere som hvis vi samarbeider så blir vi en sterk enhet. Hans arbeid har virkelig båret frukter, sier Schmeichel.

Nøkkelspillere

Kasper Schmeichel er av fire nøkkelspillere på landslaget som Åge Hareide har spesielt mye kontakt med.

- Jeg synes at vi fortløpende er blitt bedre under Åge. Vi hadde hatt den samme landslagstreneren i veldig mange år hvor vi hadde en måte å spille på. Når man får ny landslagssjef så blir det alltid en tilvenningsperiode. Det ble det også for oss, men vi har blitt vant til den nye stilen, og vi har sett hvor bra vi kan bli, sier Leicester-målvakten.

Danmark ikke tapt en eneste landskamp i år, og laget har gått fra en usikker VM-situasjon til å få skjebnen i egne hender. Det er hele tiden plass til forbedringer minner Schmeichel om.

Mer kynisme

- Vi kan bli enda bedre på alle plasser. Vi kan bli mer kliniske og kyniske for vi har hatt sjanser i alle kampene til å score flere mål.

Schmeichel er derimot langt mer fornøyd med det danske forsvarsspillet. Laget har kun sluppet inn fire mål på de sju kampene som er spilt i 2017.

- Vi som spiller bakerst forstår hverandre og har fått mye erfaring. Vi er gode til å snakke sammen og gjøre hverandre gode. Derfor er blitt vært rimelig solide, og det får vi også brukt for de to neste kampene, spør Schmeichel.

Danmarks VM-skjebne avgjøres i Dublin først tirsdag kveld, men et godt grunnlag kan legges allerede lørdag.

(©NTB)

Mest sett siste uken