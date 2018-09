Schneiderlin hylles av kona: Spilte kamp kort tid etter farens død

I et følelsesladet Instagram-innlegg åpner Morgan Schneiderlins kone opp om den tøffe tiden for Premier League-profilen.

Schneiderlin spilte fra start i Evertons 1-3-tap mot West Ham på søndag, til tross for at han er midt i en personlig sorgprosess, skriver Daily Mirror.

Kun tre dager før kampen, 13. september, mistet 28-åringen nemlig sin far Albert.

Instagram-hyllest

Den franske fotballprofilen spilte en svak kamp mot West Ham, forståelig nok, og ble byttet ut minuttet før pause av årsaker Everton-manager Marco Silva beskrev som «taktiske».

Etter kampen har kona Camille Schneiderlin publisert et innlegg på sin egen Instagram-konto der hun hyller mannen for at han orket å gjennomføre kampen.

«Legger bare ut en beskjed for å se at jeg er så stolt av deg, mannen min, for at du prøvde å spille for laget ditt etter det vi har gått gjennom denne uken, med tapet av faren din. Jeg håper virkelig at visse personer aldri kommer til å tvile på deg eller engasjementet ditt igjen, eller si at du ikke ga ditt beste på banen, for de vet virkelig ikke hva slags hardtarbeidende, profesjonell person du er», skriver Camille Schneiderlin.

- Den sterkeste jeg vet om

Ifølge Daily Mirror har nemlig Morgan Schneiderlin fått deler av Everton-fansen mot seg etter en rekke svake prestasjoner.

Camille mener det viste stor styrke å likevel gjennomføre helgens kamp.

«Du er den sterkeste personen jeg vet om, du fortsetter å jobbe hardt og viser din lidenskap for å spille, mens moren din, søsteren din og familien din er i Frankrike. Jeg vet hvor vanskelig det var. Kanskje var ikke hodet ditt skikkelig der, men du gjorde ditt beste. Jeg vet at faren din var stolt av den mannen du er. Og han hadde også vært veldig stolt av deg i dag, min kjære. Jeg elsker deg og respekterer deg så mye» skriver hun.

Paret giftet seg forrige sommer, og har vært sammen siden de møttes mens Morgan spilte for Manchester United i 2015. Da fant de tonen mens hun jobbet i en Adidas-butikk i Manchester.

Morgan Schneiderlin har spilt 175 kamper i Premier League siden debuten for Southampton i 2012. 28-åringen har representert det franske landslaget ved 15 anledninger.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av C a m i l l e (@camille_schneiderlin) Mai 12, 2018 kl. 4:34 PDT

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av C a m i l l e (@camille_schneiderlin) Juni 10, 2018 kl. 8:52 PDT

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av C a m i l l e (@camille_schneiderlin) Juni 26, 2018 kl. 3:47 PDT

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av C a m i l l e (@camille_schneiderlin) Juni 6, 2018 kl. 10:04 PDT

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av C a m i l l e (@camille_schneiderlin) Mai 26, 2018 kl. 6:09 PDT

LES OGSÅ:

Mest sett siste uken