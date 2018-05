Scoret perlemål via tverrliggeren. Traff stolpene seks ganger til og tapte

Sarpsborg snudde og vant vanvittig kamp i Drammen.

STRØMSGODSET - SARPSBORG 08 1-2:

Søndagens kamp mellom Strømsgodset og Sarpsborg 08 var en sjansekanonade av de sjeldne, og endte utrolig nok med seier til bortelaget.

Gjestene snudde Strømsgodsets 1-0-ledelse til 1-2 i andre omgang av en kamp der antall skudd som traff målstengene var vanskelig å holde tall på. Og det var hjemmelaget som sto for de mange marginale missene.

- Gud bedre for noen sjanser de har misbrukt, bemerket Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre om Tor Ole Skulleruds uheldige Godset-mannskap mot slutten.

Seieren er Sarpsborg 08s første på Marienlyst i Drammen. Det er også østfoldingenes første trepoenger på seks runder i Eliteserien.

- Den følelsen jeg sitter med nå er helt jævlig. Det er utilgivelig av oss å ikke avgjøre denne kampen her. Da ble det sånn. Vi må score på sjansene våre. Vi får håpe at det kommer nå, men vi klarte ikke dette i dag, sa Skullerud til Drammens Tidende.

SKUFFET: Strømsgodset trener Tor Ole Skullerud.

Strømsgodset-treneren erkjenner at situasjonen gjør ham urolig. Bare to seirer og 12.-plass på tabellen er fasit etter ni eliteseriekamper.

- Jeg er bekymret for at vi ikke vinner fotballkamper, og at vi ikke vinner i dag er en gåte for meg. Det må jeg bare ærlig innrømme. Det var nok sjanser her ute til at vi skulle vinne denne her kampen, men det gjør vi ikke, fortsatte Skullerud.

Magneter i målstengene?

Eirik Ulland Andersen skjøt et imponerende godt frispark i mål via tverrliggeren og ryggen til Aslak Falch i første omgang. Kanskje kunne man argumentere for at drammensklubben hadde litt flyt akkurat da.

Sånn fortsatte det definitivt ikke etter hvilen.

Det mest ufattelige av alle dramatiske situasjonene i kampen skjedde nok da hjemmelaget fortsatt ledet kampen.

I 63. spilleminutt var det mange som stusset på hvordan Strømsgodset ikke fikk satt inn 2-0. Hjemmelaget traff stolpene bak Sarpsborg-keeper Falch ikke mindre tre ganger på omtrent like mange sekunder.

Først skjøt Tokmac Nguen i den ene stanga fra venstresida, så gikk ballen til Lars-Christopher Vilsvik. Fra kort hold sendte backen ballen opp i tverrliggeren, før den gikk videre i en av de andre stolpene og ut igjen.

TVERRLIGGER OG STOLPE: Ballen ville ikke i mål for Strømsgodset og Lars-Christopher Vilsvik (bak) i andre omgang mot Sarpsborg 08.

Men det var langt ifra alt.

Det hører også med til forhistorien at Godset hadde hatt to andre avslutninger i aluminiumen i den første delen av andre omgang. Blant annet da kaptein Jacob Glesnes sendte i vei en suser av et langskudd fra nesten 30 meter mot gamle lagkamerater.

Resultatet av forsøket til Glesnes: Tverrligger og ut.

Uansett, sekunder etter Strømsgodsets omtalte stolpe-trippel på 1-0, kom Sarpsborg 08 også til en stor dobbeltsjanse.

U-sving



Det endte heller ikke med mål, men i neste situasjon sparket Vilsvik ned Kristoffer Zachariassen i feltet. Klareringsforsøket var av det klønete slaget fra Vilsvik, og dommer Dag Vidar Hafsås gjorde helt rett i å dømme straffe.

Den satte Ole Jørgen Halvorsen sikkert inn til 1-1.

- Det er helt utrolig at ikke Godset og Vilsvik scorer der, og så tar den noen få sekunder, så blir det straffe til Sarpsborg og Vilsvik som er involvert igjen, kommenterte Asbjørn Myhre.

Fem minutter etter utligningen var det UIland Andersens tur til å treffe tverrligeren nok en gang.

Men dette var en solfylt kveld der det absoulutt ikke skulle gå Strømsgodsets vei.

Innbytter Ronnie Schwartz ble isteden matchvinner for gjestene, med sitt første spark på ballen etter en redning på streken. Spisskollega Patrick Mortensen fant Schwartz med en smart hælflikk og sistnevnte dundret inn 1-2.

Det sto seg ut kampen, faktisk uten flere skudd i aluminiumen.

