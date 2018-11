Søderlunds reaksjon etter seiersmålet vekker oppsikt: - Skjønner ikke at det går an

Flere reagerer på Rosenborg-spissens reaksjon da han sendte trønderne til cupfinalen med seiersmål på overtid mot Start.

Alexander Søderlund ble den store helten for Rosenborg da han scoret det avgjørende 2-1-målet i semifinalen mot Start sekunder før slutt.

Likevel ble det en svært behersket målfeiring av haugesunderen.

For mens Start-spillere stod oppgitt igjen med tårer i øynene var det knapt en feiring å se fra Søderlund som ble helten foran egne supportere.

Det skapte umiddelbart reaksjoner.

- Det blir latterlig!



Ranheim-spiller Kristoffer Løkberg er blant dem som bet seg merke i Søderlunds reaksjon etter å ha satt inn vinnermålet.

- For meg så blir det vanskelig å skjønne. Jeg skjønner ikke hvordan det går an, sier Løkberg til Nettavisen.

- Hadde det vært meg eller noen av de jeg er vant til å spille med så hadde jeg klikket fullstendig og tatt fullstendig av når man klarer å sende laget til finalen tre minutter på overtid. Hvordan man klarer å ha andre følelser det vet jeg ikke, men det får de finne ut av selv, forteller Ranheim-spilleren.

REAGERER: Ranheim-spiller Kristoffer Lie Løkberg er blant dem som la merke til Søderlunds manglende entusiasme for det avgjørende målet mot Start.

Han spekulerer i om Søderlunds reaksjon kan skyldes frustrasjon som følge av lite spilletid denne sesongen, men synes likevel det var en merkelig måte å reagere på.

- Jeg klarer ikke skjønne hvordan man skal ha det i hodet når man sender laget til cupfinalen i det 93. minutt. Da er det tydeligvis noe som stikker dypt. Jeg tror alle andre som ser på omtrent hadde ofret alt bortsett fra familien sin for å ha fått lov til å avgjøre på samme måte. Det blir latterlig, forklarer Løkberg.

Søderlund: - Jeg driter i hva han sier



Søderlund har ikke svart på Nettavisens henvendelser torsdag kveld, men forklarer til VG hvorfor han ikke viste mer glede over egen scoring.

- Hvis du ser på bildene så kræsjer jeg med Birger, så jeg fikk litt vondt i hodet. Så det var vel derfor, sier Søderlund.

Han sier samtidig at Løkberg som også ytret seg på Twitter, kan «holde kjeft».

- Jeg driter i hva han sier, forteller Søderlund.

RBK-angriperen sier til NRK etter kampen at han gleder seg over at Rosenborg er klare for en ny cupfinale.

- Det er synd for Start, men det er kjekt for oss å være i en ny finale. Det er alltid kjekt, sier Søderlund til kanalen.

- Det er fantastisk å kunne komme til Ullevaal. Det er det alle norske fotballspillere drømmer om, å kunne være der på et fullt stadion. Det er vel det beste man kan oppnå her i Norge. Det blir fantastisk.

RBK-angriperen forteller samtidig at det ikke var noen stor fotballkamp av Rosenborg mot Start.

- Jeg vet ikke hvor fornøyd vi kan være. Vi er litt bedre i andreomgangen, men det er litt sånn som resten av sesongen - litt humpete, forklarer Søderlund som hevder han var godt fornøyd med å avgjøre kampen.

- Det er alltid godt å score mål, så det var kjekt.

Mange reaksjoner på Twitter

Det var imidlertid mange som synes det virket som Søderlund ikke synes det var spesielt kjekt ut ifra reaksjoner i sosiale medier.

For i likhet med Løkberg var det mange som reagerte på den manglende feiringen fra Søderlund og RBK etter det avgjørende målet.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen og Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim er blant dem som reagerer på Twitter.

Se deres og en rekke andre reaksjoner under:

Når man jobber som fotballspiller, og tilsynelatende ikke synes det er gøy å score mål, vinne og nå en cupfinale, er det kanskje på tide å skifte yrke. — Kenneth Fredheim (@KenFredheim) 1. november 2018

Det er ikke noe moro med spillere som ikke jubler når de scorer.

Og klubber som ikke er ekstatiske når de vinner på overtid. — Vegard Hansen (@hansen_vegard) 1. november 2018

Tenk hvor mange spillere, supportere, frivillige med flere som har ofret alt gjennom en lang karriere eller helt liv for å oppleve en cupfinale. Men aldri klart det. Og så får du servert det der når semifinalen avgjøres tre minutter på overtid... — Kristoffer Løkberg (@KrisLokberg) 1. november 2018

Se det intervjuet med Søderlund. Scorer vinnermålet på overtid, men ser ut som han er i begravelse. Smiler jo ikke. Piss — Erik Follestad (@ErikFollestad) 1. november 2018

Tror jeg aldri har sett en mindre glad matchvinner i en semifinale i cupen enn Søderlund. Helt kald. — Vegard Fl. Vaagbø (@RBVegard) 1. november 2018

Selvfølgelig. Og blaserte RBK-spillere (les: Søderlund) gidder ikke juble for avgjørnde scoring som sender laget til cupfinale en gang. Visste den ville komme før eller senere. #cupen — Lasse A. Vangstein (@lasseav) 1. november 2018

